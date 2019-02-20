0553 313 94 23

Katar'dan S. Arabistan'a suçlama! "Hac ve umre ibadetini siyasete alet ediyorlar"

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC), Suudi Arabistan'ın hac ve umre ibadetini siyasete alet ettiğini öne sürdü. Komite buna karşı olarak uluslararası mekanizmalara başvuracaklarını duyurdu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:25
Katar'dan S. Arabistan'a suçlama! "Hac ve umre ibadetini siyasete alet ediyorlar"

NHRC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite Başkanı Ali bin Samih el-Merri, Avrupa Birliği'nin (AB) Dini Özgürlüklerden Sorumlu Komiseri Jan Figel ile bir araya geldi.

Merri görüşmede, Suudi Arabistan'ın, Katar vatandaşları ile bu ülkede ikamet edenlerin üç yıldır hac ibadetlerini yerine getirmelerinin önüne bir takım engeller çıkardığını ve bu konuda hiçbir olumlu adım atmadığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın dini ibadetleri siyasete alet ettiğini öne süren Merri, Riyad yönetiminin bu uygulamalarına karşılık yakında Avrupa Parlamentosu ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) başvurarak yasal adımlar atacaklarını söyledi.

"Yeni bir ayrımcılık türünü ortaya çıkardı"

Merri, "Görünen o ki; ibadet özgürlüğüne engel olan ırkçı ayrımcılığın bir çeşidiyle karşı karşıyayız. Körfez halkları arasındaki ideolojik uzlaşıya rağmen Suudi Arabistan yönetiminin izlediği siyaset, siyasi anlaşmazlıkların getirdiği yeni bir ayrımcılık türünü ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl temmuz ayında da Suudi Arabistan'ın Katarlı hacılara uyguladığı engellerin kaldırılması için BM bünyesindeki makamlara mektup gönderen Merri, hac mevsimi yaklaşmasına rağmen Katar'dan Suudi Arabistan'a doğrudan uçuş yasağının sürdüğüne, iki ülke arasındaki kara sınırının kapalı olduğuna ve hacıların buradan girişine izin verilmediğine, hacıların elektronik kayıt işlemlerinin de yapılmadığına dikkati çekmişti.

Bunun üzerine Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katarlı hacı adaylarının Katar'a ait olmayan herhangi bir havayolu şirketi ile Cidde'deki Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı'na gelebilecekleri kaydedilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 08:25
  1. suudi arabistan
  2. Katar
  3. Ali bin Samih el-Merri
  4. Jan Figel
  5. NHRC

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ferrero’nun okullarla gönül bağı devam ediyor
    1. Ferrero’nun okullarla gönül bağı devam..
    2. AK Parti Sarıyer belediyesi meclis..
    3. Erzincan Besi Organize Sanayi..
    4. Kara yollarında durum
    5. Katar, Suudileri dini siyasete alet..
    6. İstanbul'da sis
    7. Yaylalarda kaçak yapılara önlem!
    8. Efeler Beldiyesi TSM Korosu’ndan..
    9. Maduro askerlere emir verdi!
    10. İDO seferlerine sis engeli
    11. İstanbul'da yoğun sis
    12. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i iplemedi
    13. Mısır'daki intihar saldırısında ölü..
    14. NASA komik astronot arıyor!
    15. 20.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    16. Haiti'de yakalan silahlı kişilerin..
    17. ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti!..
    18. İzmir'de silahlı saldırı: 2 yaralı
    19. 'Suriye konusunda Türkiye ile aktif..
    20. Kritik uyarı! Tarih verildi, bu sefer..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı