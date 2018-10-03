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Katar Suudi Arabistan'ı DTÖ'ye şikayet etti

Katar, Suudi Arabistan'ı spor kanalı belN Sport'un içeriklerini yasa dışı sattığı gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:43
Katar Suudi Arabistan'ı DTÖ'ye şikayet etti

Katar, merkezi Cenevre’de bulunan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ’)'ne Suudi Arabistan ile ilgili bir başvuruda bulunarak, Suudi Arabistan’ın “beIN” yayınlarını engellediği ve bu kanalın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği bildirdi.

Katar merkezli beIN medya grubu da Suudi Arabistan'a karşı Dünya Ticaret Örgütünde bir milyar dolarlık uluslararası yatırım tahkimi davası başlattı.

Suudi Arabistan'dan Katar'a zeytin dalı

Kuveyt medyası, Suudi Arabistan’ın en etkili siyasi figürü olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, Katar’la diplomatik ilişkilere yeniden başlamak için 29 Eylül tarihinde Kuveyt’e gideceğini açıkladı.

Suudi Prens’in, Kuveyt’ten Katar’la Suudi Arabistan arasındaki sorunların çözümünde arabuluculuk yapmasını isteyeceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 10:43
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