Katar, Suudi Arabistan'a asker çıkardı!

2017'nin 5 Haziran'nında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Katar'a ekonomik abluka uygulamıştı. Yaşanan Körfez krizinin ardından Katar Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan’da aralarında Türkiye’nin de olduğu 23 ülkenin katılımıyla düzenlenen "1. Ortak Körfez Kalkanı" tatbikatına katıldığını duyurdu.

KRİZİN ARDINDAN İLK ORTAK TATBİKAT

Bakanlığın açıklamasında, Genelkurmay Başkanı Şahin’in Suudi mevkidaşı Fayyad el-Ruvaili’nin daveti üzerine Körfez Kalkanı tatbikatının son etkinliklerine katıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde ülkenin doğusundaki Eş-Şarkiye bölgesinde düzenlenen 1. Ortak Körfez Kalkanı eğitim aşaması 21 Mart’ta başlamış, 1 Nisan’dan itibaren de fiili tatbikata geçilmiş ve 16 Nisan’da sona ermişti.

TERÖRE DESTEK AÇIKLAMASI İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.