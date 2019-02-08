Katar, Türkiye'den 6 adet Bayraktar TB2 aldı
Katar resmi haber ajansı Katar'ın Türkiye'den 6 adet Bayraktar TB2 aldığını açıkladı.08 Şubat 2019 Cuma 14:04
Türkiye'nin milli ve yerli üretimi "Bayraktar TB2" SİHA'sı Ukrayna'nın ardından şimdi de Katar'a satıldı.
Katar resmi haber ajansı duyurdu
Katar'ın resmi haber ajansından yapılan açıklamada, "Türkiye, 2018 yılında iki taraf arasında imzalanan bir anlaşma kapsamında altı "Bayraktar TB2" askeri dronu Katar'a teslim etmeye hazırlanıyor" denildi.
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