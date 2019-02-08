Katar, Türkiye'den 6 adet Bayraktar TB2 aldı Katar resmi haber ajansı Katar'ın Türkiye'den 6 adet Bayraktar TB2 aldığını açıkladı.

Türkiye'nin milli ve yerli üretimi "Bayraktar TB2" SİHA'sı Ukrayna'nın ardından şimdi de Katar'a satıldı. Katar resmi haber ajansı duyurdu Katar'ın resmi haber ajansından yapılan açıklamada, "Türkiye, 2018 yılında iki taraf arasında imzalanan bir anlaşma kapsamında altı "Bayraktar TB2" askeri dronu Katar'a teslim etmeye hazırlanıyor" denildi.

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