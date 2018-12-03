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Katar OPEC'ten ayrılacağını açıkladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:28
Katar OPEC'ten ayrılacağını açıkladı

DOHA (AA) - Katar, Ocak 2019'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılacağını açıkladı.

Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin 1 Ocak 2019 itibarıyla OPEC'ten çekileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından Katar'a yönelik uygulanan ablukaya işaret eden Kabi, ülkesinin OPEC'ten çekilme kararının siyasi nedenlerle alınmadığını vurguladı.

Kabi, tamamen teknik ve stratejik olan bu kararın, Doha'nın küresel enerji pazarındaki rolü ve uluslararası varlığını güçlendirmek için alındığını dile getirdi.

Dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini elinde bulunduran OPEC, 1960 yılında Bağdat Konferansı'nda kuruldu. İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela tarafından kurulan OPEC'in Katar'la birlikte 15 üye ülkesi bulunuyor.

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı ve günlük ortalama 650 bin varil petrol üreticisi Katar, 57 yıldır üyesi olduğu OPEC’in en az petrol ihraç eden ülkeleri arasında yer alıyor.





Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:28
  1. Katar
  2. OPEC

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