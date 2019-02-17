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Katar Mısır'daki silahlı saldırıyı kınadı

17 Şubat 2019 Pazar 02:15
Katar Mısır'daki silahlı saldırıyı kınadı

DOHA (AA) - Katar, Mısır'ın Kuzey Sina kentindeki bir güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doha'nın, gerekçesi ne olursa olsun şiddet ve terör eylemlerine karşı tutumunun net olduğu ifade edildi.

Mısır'ın Kuzey Sina ilindeki güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek, Mısır halkına ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Kuzey Sina'daki bir güvenlik noktasına düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilen silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada ölen ve yaralanan askerlerin olduğu bildirilmişti.


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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 02:15
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