Katar, Mısır liderlerinden gururlandıran plan! Dörtlü zirve: Gazze ateşkesi için İlk defa böyle bir araya geldiler

Kahire'de gerçekleştirilen dörtlü zirve, Gazze'deki durumu stabilize etmek ve bölgedeki ateşkesi sağlamak amacıyla uluslararası bir çabanın parçası olarak dikkat çekti.

Mısır'ın başkentinde bir araya gelen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, İsrail istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Sani ve Mısır'dan yüksek düzeyli yetkililer, Gazze Şeridi'ndeki gerilimin azaltılması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması yönünde kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu toplantının, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik uluslararası baskıların bir sonucu olarak düzenlendiği belirtildi. ABD'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve bu süreçte rehinelerin serbest bırakılmasının mümkün olduğuna dair açıklaması, krizin çözümüne yönelik umutları canlı tuttu. Ancak, Gazze ve İsrail arasındaki çatışma, özellikle Hamas'ın güney İsrail'e yönelik ölümcül saldırıları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik karşılık olarak başlattığı geniş çaplı askeri operasyonlar nedeniyle karmaşık bir hal almış durumda.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi'nin ABD ve Katar yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler, Mısır'ın bölgedeki barış ve istikrar çabalarındaki merkezi rolünü vurguladı. El-Sisi'nin ABD CIA Direktörü William Burns ile yaptığı görüşmede, Mısır-Amerikan stratejik ortaklığının gücüne ve Gazze'deki sükuneti sağlama yolundaki çabaların önemine dikkat çekildi. Ayrıca, Burns, Başkan Joe Biden'ın selamlarını ileterek, Kahire'nin çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Görüşmelerde, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi, ateşkesin sağlanması ve esir değişimi gibi konuların yanı sıra, iki devletli çözüm yolunda ilerleme kaydedilmesi amacıyla yoğun istişare ve koordinasyonun devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Bu bağlamda, Gazze Şeridi'nde kötüleşen koşullar ve Refah bölgesindeki operasyonların tehlikeleri gibi konular da ele alındı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toplantılar, Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaketin derinleşme riskine karşı uluslararası işbirliği ve eylem çağrısında bulundu. Bu çerçevede, çatışmanın genişlemesini önlemek ve bölgedeki gerilimi azaltmak amacıyla uluslararası toplumun birleşik bir çaba göstermesi gerektiği vurgulandı. Gazze'deki ateşkesin sağlanması ve bölgede kalıcı bir barışın tesis edilmesi yolunda atılacak adımlar, sadece bölgesel istikrarı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda geniş çapta uluslararası barış ve güvenliğe de katkıda bulunacak kritik öneme sahiptir. (al-ain.)