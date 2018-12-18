Katar Milli Günü resepsiyonu

ANKARA (AA) - Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim bin Mübarek el-Şafi, "Katar ve Türkiye artık iki beden değil, tek yürek. Ne diyorlar, anca beraber kanca beraber." dedi.

Katar Milli Günü dolayısıyla, Katar'ın Ankara Büyükelçisi el-Şafi’nin ev sahipliğinde bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra çok sayıda diplomatik ve askeri misyon temsilcisi ile konuklar katıldı.



Resepsiyonda konuşan Büyükelçi el-Şafi, "Katar ve Türkiye artık iki beden değil, tek yürek. Ne diyorlar, anca beraber kanca beraber." dedi.



Katar’ın kurucusu Şeyh Casim bin Muhammed Al Sani’nin liderliği sayesinde ülkenin bağımsızlığını kazandığını anlatan Büyükelçi, Al Sani’nin sayesinde Katar’ın dünyada ağır ve itibar sahibi bir ülke olduğunu söyledi.



Katar ile Türkiye arasında her düzeyde örnek bir ilişki bulunduğunu dile getiren el-Şafi, ilişkilerin sağlam değer ve yüce ilkelerden oluştuğuna ve "insanlığın zaferini sağlayan bir zemin" üzerinde inşa edildiğini vurguladı.

İki ülkenin uluslararası ve bölgesel siyasi konularda da tam bir uyum içinde hareket ettiğine dikkati çeken el-Şafi, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Birincisi, Temmuz 2016 yılında Türkiye’de meydana gelen başarısız darbe girişiminde Katar devleti Türkiye’nin yanında duran ilk ülkeler arasındaki yerini almış ve meşru otoritesini desteklemiştir. İkincisi ise ondan bir yıldan daha kısa bir süre sonra Katar’la yaratılan Körfez krizi ve komşu ülkeler tarafından bize uygulanan zalim ambargoydu. İşte o zaman Türkiye, Katar’ı desteklemekten bir an bile geri kalmamış ve zalimane boykota karşı cesaretle karşı koyup yanında durmuştur. Üçüncüsü ise Türkiye’nin yaşadığı ekonomik kriz, burada da Katar kendisine uygulanan ambargoya rağmen Türkiye’nin yanında durmuştur. Ancak her iki ülke de bu krizlerden daha güçlü bir şekilde çıkmış, zorlukları aşmayı başarmış ve ortak yollarını başarıyla devam ettirmişlerdir."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin liderliklerinde sürdürülen ilişkilerden dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydeden el-Şafi, Katar’ın karşı karşıya kalacağı zorluklarda her zaman Türkiye’nin yanında olacağının altını çizdi.



El-Şafi, "Biz, Türkiye’ye dokunmayı Katar devletine dokunmak addederiz. Eminiz ki bunun tersi de doğrudur. Allah ülkelerimizi ve halklarımızı her türlü kötülükten korusun." diye konuştu.



Konuşmanın ardından TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve Büyükelçi el-Şafi kutlama pastasını kesti. Daha sonra konuklara geleneksel müzik eşliğinde ikramda bulunuldu.

