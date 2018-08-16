Katar medyası dayanışmayı böyle gördü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Yapılan görüşmede ABD saldırıları sonrası Türk ekonomisinde oluşan sıkıntılar ele alındı. Katar Emiri görüşmede Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım sözüyle çok önemli bir destek verdi.

Katar medyasının attığı manşetlerde bu görüşme ve Türkiye'ye verilen yatırım sözü yer aldı. Katar medyası daha önce ülkeleri, 5 Arap ülkesinin ambargosu altındayken kendilerine yardım eden Türkiye için 'vefa' manşetleri attı.

BİZ DE TÜRKİYE'NİN YANINDA DURDUK

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Al Sharq, "Türkiye bizim yanımızda durduğu gibi biz de Türkiye'nin yanında durduk"yorumunu yaptı. Gazete Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'nin birbirlerine sarılırken çekilmiş fotoğraflarını sayfasına taşıdı ve "Katar ve Türkiye vefa ile omuz omuza"notunu düştü.

DOHA KARDEŞLERİNİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAZ

Ülkenin bir diğer önemli gazetesi oaln Peninsula ise Katarlı diplomat Lulu Al Khater'in görüşlerine yer verdi. Khater, Türkiye'ye yapılacak olan 15 milyar dolarlık yatırımı hatırlatarak, "Doha kardeşleri hayal kırıklığına uğratmaz" dedi.

BUNU DESTEKLEMEKTEN ÇEKİNMEYİZ

Haberde ayrıca Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'nin "Türkiye stratejik bir müttefiktir ve bunu desteklemekten çekinmeyiz"sözlerine yer verildi.