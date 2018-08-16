0553 313 94 23

Katar medyası dayanışmayı böyle gördü

Katar Emiri'nin ekonomik saldırı altındaki Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıklaması, Katar medyasında çok büyük destekle karşılandı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Al Sharq, "Türkiye bizim yanımızda durduğu gibi biz de Türkiye'nin yanında durduk" yorumunu yaptı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:27
Katar medyası dayanışmayı böyle gördü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Yapılan görüşmede ABD saldırıları sonrası Türk ekonomisinde oluşan sıkıntılar ele alındı. Katar Emiri görüşmede Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım sözüyle çok önemli bir destek verdi.

Katar medyasının attığı manşetlerde bu görüşme ve Türkiye'ye verilen yatırım sözü yer aldı. Katar medyası daha önce ülkeleri, 5 Arap ülkesinin ambargosu altındayken kendilerine yardım eden Türkiye için 'vefa' manşetleri attı.

BİZ DE TÜRKİYE'NİN YANINDA DURDUK

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Al Sharq, "Türkiye bizim yanımızda durduğu gibi biz de Türkiye'nin yanında durduk"yorumunu yaptı. Gazete Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'nin birbirlerine sarılırken çekilmiş fotoğraflarını sayfasına taşıdı ve "Katar ve Türkiye vefa ile omuz omuza"notunu düştü.

DOHA KARDEŞLERİNİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAZ

Ülkenin bir diğer önemli gazetesi oaln Peninsula ise Katarlı diplomat Lulu Al Khater'in görüşlerine yer verdi. Khater, Türkiye'ye yapılacak olan 15 milyar dolarlık yatırımı hatırlatarak, "Doha kardeşleri hayal kırıklığına uğratmaz" dedi.

BUNU DESTEKLEMEKTEN ÇEKİNMEYİZ

Haberde ayrıca Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'nin "Türkiye stratejik bir müttefiktir ve bunu desteklemekten çekinmeyiz"sözlerine yer verildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 11:27
  1. Ankara
  2. abd
  3. türkiye
  4. katar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ve ne?
    1. Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da..
    2. Benfica maçı sonrası Phillip Cocu..
    3. Çavuşoğlu Kongolu mevkidaşı ile görüştü
    4. Fatih Terim'den sürpriz karar! Tolga..
    5. Pes artık! 'Valiyim' diyerek...
    6. Çok sayıda kişiye gönderilmişti!..
    7. TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var
    8. Direksiyon başında kalp krizi geçirdi,..
    9. Zilhicce'nin bugün kaçıncı günü?
    10. 25 ayrı suçtan yakalandı, savunması:..
    11. İşte Trump’ı elinde oynatan ekip!
    12. Düğünde havaya ateş açıldı, kalbi..
    13. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    14. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan..
    15. İşe bisikletle giden müdür tüm..
    16. KYK Diyarbakır yurtları
    17. YPG/PKK ve Esed arasında 'özerklik'..
    18. 2018/MTSKS-3 ehliyet sınav sonuçları..
    19. Muhtarlar TL'ye destek için maaşlarını..
    20. “Göbeğini Kaşıyan Adam” krize formülü..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?