  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Katar, Kovid-19 tedbirlerini kademeli şekilde gevşetecek

Katar'da yeni tip koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamaların aşamalı olarak gevşetileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 07:05:00 -
Katar, Kovid-19 tedbirlerini kademeli şekilde gevşetecek

Katar Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi Sözcüsü Lulva el-Hatır, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmaya başlanacağını söyledi. 

 

 

Bu planın 4 aşamada uygulanacağına işaret eden Hatır, "Camilerin sınırlı şekilde açılmasını kapsayan ilk aşama 15 Haziran'da başlayacak." dedi.

Bu aşamada ayrıca gerekli önlemler alınmak şartıyla on kişilik toplanmalara izin verileceğini kaydeden Hatır, diğer aşamalar hakkında bilgi vermedi.

Hatır, salgın kapsamında takip edilen önlemlere uyulmaması ya da olumsuz sonuçlar tespit edilmesi durumunda kısıtlamaların yeniden uygulanabileceğini ya da diğer aşamaların başlangıçlarının daha ileri bir tarihe ertelenebileceğini vurguladı.

Katar'ın dünyada salgın nedeniyle en az kaybın verildiği ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Hatır, bu bağlamda kısıtlamaların gevşetilmesinin sosyal mesafeyi ihmal etmek anlamına gelmediğini hatırlattı.

Katar Vakıflar Bakanlığı da 15 Haziran'dan itibaren cuma namazı hariç ülkedeki bazı camilerin açılacağını duyurdu.

Bakanlık, yeniden ibadete açılacak camilerin daha sonra açıklanacağını belirtti.

Doha yönetimi, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için mart ayının başından bu yana sinema, tiyatro, çocuk oyun alanları, özel spor salonları ve düğün salonlarının kapatılması gibi bir dizi ihtiyati karar almıştı. Aynı bağlamda, mart ayının ortalarında vakit ve cuma namazlarının cemaatle kılınmaması ve camilerin geçici olarak kapatılması kararlaştırılmıştı.

Katar makamları, son verilere göre ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 57'ye, vaka sayısının 70 bin 158'e ulaştığını duyurmuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı