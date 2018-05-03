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“Katar istihbarat yetkilisi gözaltında”

Suudi Arabistan yayın organları, Arabistan’ın Katar istihbarat yetkilisini gözaltına aldığını iddia etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:30
“Katar istihbarat yetkilisi gözaltında”

yeniakit.com.tr

Arabistan, Körfez krizinde gerginliği tırmandırmaya devam ediyor.

Sürekli kışkırtıcı adımlar atan Arabistan’ın, bu sefer de Katar’ın istihbarat yetkilisini gözaltına aldığı iddia ediliyor.

Yemen’e ailesini ziyarete giden Katar vatandaşı Muhsin Salih Saadun El-Kerbi, ziyaret dönüşü Arabistan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Arabistan’ın en büyük yayın organı El-Arabiya, Katarlı vatandaşın bir istihbarat yetkilisi olduğunu ve Yemen’deki birlikleri Arabistan’a karşı kışkırttığını iddia etti.

Bu iddiaları “Asılsız” olarak nitelendiren Katar dışişleri bakanlığı ise yayımladığı bildiride şu sözlere yer verdi: Katar vatandaşı olan Muhsin Salih Saadun El-Kebri’nin 21 Nisan’da Arabistan güvenlik güçleri tarafından ailesine yaptığı ziyaret dönüşü gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz. 63 yaşındaki vatandaşımızın sağlık sorunları bulunuyor. Bu davranış insan haklarıyla tamamen çelişmektedir.

Kerbi’nin biran önce serbest bırakılma çağrısı yapan Katarlı yetkililer, bu işin takipçisi olduklarını belirtti.

5 Haziran 2017 tarihinde başlayan Körfez krizi, Arabistan’ın kışkırtıcı adımlarıyla her gün daha da çıkmaza girmeye devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 21:30
  1. Katar
  2. Suudi Arabistan
  3. istihbarat
  4. Körfez
  5. KÖRFEZ KRİZİ

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