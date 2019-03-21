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Katar ile İtalya arasındaki askeri iş birliği

- Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim, İtalya'nın kuzeyindeki Massarosa kentinde gemi yapım şirketi Fincantieri'nin tersanesini ziyaret etti

21 Mart 2019 Perşembe 21:25
Katar ile İtalya arasındaki askeri iş birliği

DOHA (AA) - Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim, İtalyan gemi üretim şirketinde incelemelerde bulundu.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Genelkurmay Başkanı Ganim, İtalya'nın kuzeyinde yer alan Massarosa kentindeki gemi üretim şirketi Fincantieri'nin tersanesini ziyaret etti.

Ganim, ziyareti sırasında korvet gemilerinin teknik üretim ekibi, İtalyan askeri ve teknik yetkililerle görüşmelerde bulundu.

Katar Haziran 2016'da İtalya ile 3,8 milyar avro değerinde 7 savaş gemisi anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmanın içeriğine dair yapılan açıklamalarda, uzunluğu 100 metrenin üzerinde 4 korvet, 1 amfibi, 60 metrelik 2 devriye gemisi alınacağı belirtilmişti. Ayrıca, kapsamlı teknik destek ve 15 yıl bakım garantisinin de anlaşmaya dahil olduğu kaydedilmişti.

Katar ile İtalya son iki yılda iki ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Doha yönetimi ayrıca, 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da ikinci askeri ataşeliğini açmıştı.


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 21:25
  1. İtalya
  2. Katar
  3. Katar Genel Kurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim
  4. Korvet savaş gemisi

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