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"Katar ile iş birliğini güçlendirmeye önem veriyoruz"

Pakistan Başbakanı İmran Han:"Katar ile farklı alanlardaki ortak iş birliğini güçlendirmeye önem veriyoruz"

22 Ocak 2019 Salı 22:16
"Katar ile iş birliğini güçlendirmeye önem veriyoruz"

DOHA (AA) - Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Pakistan Başbakanı İmran Han, Katar ile farklı alanlardaki ortak iş birliğini güçlendirmeye önem verdiklerini belirtti.

Başkent Doha'daki temasları kapsamında Katar Ticaret ve Sanayi Odası üyesi iş adamları ile bir araya gelen Han, burada yaptığı açıklamada, iki ülke iş adamlarının sanayi ve gıda alanında ortak projeler oluşturmak için iş birliğini güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

İş adamlarına, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye katkıda bulunacak ortak yatırım fırsatlarını değerlendirme çağrısında bulunan Han, "Katar ile farklı alanlardaki ortak iş birliğini güçlendirmeye önem veriyoruz." dedi.

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casim Al Sani de özel sektördeki ikili ilişkilerde son dönemde gözle görülür gelişme yaşandığını belirterek, bunun farklı düzeylerde yatırım ve ekonomik iş birliğini geliştirmeyi teşvik ettiğini ifade etti.

Katar pazarında faaliyet gösteren Katar-Pakistan ortaklı şirket sayısının arttığını ve 2018 yılı sonuna kadar bu rakamın bin 250'ye ulaştığını aktaran Bin Casim, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan büyük bir Pakistanlı işçi topluluğunun bulunduğuna dikkati çekti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2017'de bir önceki yıla göre yüzde yüz artarak 782 milyon dolardan 1,6 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Katarlı bakan, bu artışın 2018'de de sürdürdüğünü ve 2017'ye göre yüzde 12,5'lik yükselişle 1,8 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Pakistan Başbakanı Han, bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de görüşmüştü.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 22:16
  1. iş adamları
  2. Katar
  3. Pakistan Başbakanı İmran Han

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