Katar ile Irak arasındaki ticari ilişkiler

BAĞDAT (AA) - Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muhammed bin Ahmed bin Tavar el-Kevari, ülkesinin Irak ile ticari ilişki düzeyini yükseltmeye çalıştığını söyledi.

Katar Ticaret ve Sanayi Odası ile Irak Ticaret Odaları Fedarasyonu'nun başkent Bağdat'ta düzenlediği toplantıda konuşan Kevari, ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin hedeflendiği toplantıda iki ülke arasındaki ortak proje, ticari sözleşme ve yatırım imkanlarının değerlendirildiğini söyledi.

Kevari, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin aktive edilmesi için 2017'de anlaşma imzalanmasından ve Katar-Irak Komitesi'nin toplantılara başlamasından sonra, Ürdün, Türkiye, İran ve Kuveyt'ten gelen ticari ürünlerin Irak üzerinden Katar'a ulaşmasını kolaylaştıracak nakliye hattının açıldığını ifade etti.

Irak Ticaret Odaları Fedarasyonu Başkanı Abdurrezzak ez-Züheyri ise toplantı konusunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar heyetinin, Katar Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsil eden 40 iş adamı ile petrol ve imar alanında uzman yatırım şirketlerinden oluştuğunu belirtti.



Irak hükümetinin komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek istediğini aktaran Züheyri, Katar'ın da Irak ile arasında kara ve deniz nakliye yolları açmak istediğini sözlerine ekledi.

Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali bin Ahmed el-Kevari başkanlığındaki Katar heyeti resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Bağdat'a gelmişti.



Irak, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden imarı için Körfez ülkeleri ile uluslararası camiadan destek bulmaya çalışıyor. Irak hükümeti bu amaçla daha önce de Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt ile ekonomik koordinasyon ve ortak ticaret bölgesi kurulmasını içeren anlaşmalar imzalamıştı.







