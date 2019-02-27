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Katar Hava Yolları Afrika'da genişleme planlarını askıya aldı

27 Şubat 2019 Çarşamba 21:17
Katar Hava Yolları Afrika'da genişleme planlarını askıya aldı

DOHA (AA) - Katar Hava Yolları, ülkeye uygulanan abluka nedeniyle Batı ve Orta Afrika'ya yönelik bazı genişleme planlarını askıya aldığını duyurdu.

Katar Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkeye uygulanan ablukanın, Katar ile sınırlı kalmadığı ve olumsuz etkilerinin diğer ülkelere de uzandığı belirtildi.

Afrika'nın havacılık sektörünün serbestleştirilmesi ve gelişmesinin birkaç havayolu şirketinin eline bırakılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, ülkeye uygulanan abluka nedeniyle Batı Afrika ve Orta Afrika'ya yönelik bazı genişleme planlarının askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Afrika'nın dünya nüfusunun yüzde 16'sını oluşturduğu ancak Afrika halkının sadece yüzde 3,1'inin hava yollarıyla seyahat ettiği aktarıldı.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 21:17
  1. abluka
  2. Batı Afrika
  3. Katar
  4. Orta Afrika

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