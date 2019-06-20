Katar Gazze'deki 60 bin aileye nakdi yardım dağıtmaya başladı

GAZZE (AA) - Katar, Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 60 bin yoksul aileye toplam 6 milyon dolarlık nakdi yardım ödemelerine başladı.

Gazze'deki Filistinliler 100 dolar tutarındaki yardımı alabilmek için sabah saatlerinden itibaren devlet bankası şubeleri önünde toplandı.

Yardımdan yararlanan 30 yaşındaki Filistinli Rami Nasrallah, işsiz olduğunu ve 7 kişilik bir aileye baktığını belirterek, "Bu basit miktar bizim onurlu bir hayat sürdürmemize yardımcı oluyor. Bu yardımla kiramı ödüyorum. Açıkçası bu yardım olmasa kirayı nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum." dedi.

Nasrallah, bölgede iş imkanı bulunmaması ve ekonomik koşulların kötü olması göz önüne alınarak bu yardımın sürekli olarak ödenmesini umduğunu söyledi.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi, dünkü yazılı açıklamasında, Gazze'de 60 bin yoksul aileye 100 dolar şeklinde nakdi yardım yapılacağını belirtmişti.

- Katar'ın Filistin halkına yardımları

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 Mayıs'ta, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, yardımların 300 milyon dolarlık kısmının Filistin yönetiminin eğitim ve sağlık sektörü bütçesine destek için bağış ve kredi olarak değerlendirileceğini, 180 milyon doların ise acil insani yardıma tahsis edileceğini açıklamıştı.



