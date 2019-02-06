0553 313 94 23

"Katar forması giyen" İngiliz vatandaşı BAE'de tutuklandı

BAE'de yapılan Katar ve Irak arasındaki karşılaşmayı Katar milli takımı forması giyerek izleyen 26 yaşındaki İngiliz vatandaşı gözaltına alındı- İngiliz vatandaşı, serbest bırakıldıktan sonra gözaltı sırasında gördüğü kötü muameleyi şikayet etmek için gittiği karakolda tekrar gözaltına alınarak hapse gönderildi

06 Şubat 2019 Çarşamba 00:39
"Katar forması giyen" İngiliz vatandaşı BAE'de tutuklandı

LONDRA (AA) - Bir İngiliz vatandaşının, Katar milli takımı forması giyerek maç izlediği için Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tutuklandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, 26 yaşındaki Ali İssa Ahmad, geçen ay Asya Kupası kapsamında yapılan Katar-Irak maçını seyretmek için BAE'ye gitti.

BAE'de Katar'a herhangi bir destek gösterisinin suç olduğunu bilmeyen İngiliz vatandaşı, Katar milli takımı forması giyerek maçı stadyumda izlemeye başladı.

Maç devam ederken gözaltına alınan Ali İssa Ahmad, bu sırada kötü muameleye de uğradı. Daha sonra serbest bırakılan İngiliz vatandaşı, maruz kaldığı uygulama hakkında şikayette bulunmak için gittiği karakolda tekrar gözaltına alındı.

Asılsız iddiada bulunmakla suçlanan Ali İssa Ahmad, tutuklanarak hapse gönderildi.

Guardian gazetesine konuşan genç İngiliz'in arkadaşı Amer Lokie, Ali İssa Ahmad'in kendisini hapishaneden aradığında "çok korktuğu" izlenimi edindiğini söyledi.

BAE'de temel haklara ilişkin çalışmalar yürüten Detained in Dubai adlı gruba göre, Ali İssa Ahmad'e 15 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı da bir İngiliz'in tutuklandığını doğrularken ve kendisine destek verildiğini belirtti.

BAE, daha önce de akademisyen olduğu ifade edilen İngiliz vatandaşı Matthew Hedges'e casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası vermiş, Londra'nın baskısının ardından cezayı affetmek zorunda kalmıştı.

BAE, komşuları Suudi Arabistan ve Bahreyn ile birlikte Haziran 2017'den beri Katar'a abluka uyguluyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 00:39
  1. BAE
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. İngiltere
  4. Katar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da uçuruma düşen avcı öldü
    1. Muğla'da uçuruma düşen avcı öldü
    2. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    3. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    4. "Katar forması giyen" İngiliz..
    5. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    6. Katalonya'dan İspanya'ya bağımsızlık..
    7. Adalet Bakanı Gül'den mübaşirlere müjde
    8. Yıldırım'dan 'Avrasya tüneli ücreti'..
    9. "Bu kulüp iflasın eşiğinden döndü"
    10. Kocaeli'de hırsızlık iddiası
    11. "2019 Oscar Ödülleri" töreni bu yıl..
    12. Nijerya'da aynı eyalette ikinci..
    13. BM'den DEAŞ raporu
    14. Papa, Venezuela'da taraflar anlaşırsa..
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Şubat 2019
    16. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    17. Irak Başbakanı'ndan Trump'a sert..
    18. GÜNCELLEME - OAC hükümeti ile silahlı..
    19. Erdoğan-Çipras ortak basın toplantısı
    20. Hawaii'de sigara satın alma yaşının..
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor