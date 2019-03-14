Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Kuvari, 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni için Ankara’da

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni için Türkiye’ye davet ettiği Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Dr. Gays bin Mübarek el Kuvari’yi Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Kuvari’nin 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni gibi anlamlı ve önemli bir programa katılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Başkan Erbaş, bu yıl beşincisinin düzenlendiği ‘Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni’nde binlerce hikaye arasından titizlikle seçilen yedi kişiye iyilik ödülü, bir de vefa ödülünün verileceğini kaydetti.

Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Dr. Gays bin Mübarek el Kuvari ise, Başkan Erbaş’a daveti için teşekkür ederek, iyiliği gündeme alan böyle anlamlı bir program için Türkiye’de olmaktan duyduğu memnuniyetini ifade etti.

Karşılamada Başkan Erbaş’a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da eşlik etti.