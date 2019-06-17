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Katar Emiri'nden Mursi'nin ailesi ve Mısır halkına başsağlığı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani:"Eski Cumhurbaşkanı Dr. Muhammed Mursi'nin ani ölüm haberini son derece üzüntüyle karşıladık. Ailesi ve kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyoruz. Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz"

17 Haziran 2019 Pazartesi 21:30
Katar Emiri'nden Mursi'nin ailesi ve Mısır halkına başsağlığı

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Katar Emiri Al Sani, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Cumhurbaşkanı Dr. Muhammed Mursi'nin ani ölüm haberini son derece üzüntüyle karşıladık. Ailesi ve kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyoruz. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin bugün mahkeme salonunda geçirdiği baygınlık sonrası hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi söz konusu davada "casuslukla" suçlanıyordu.

Mısır'ın demokratik seçimlerle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 21:30
  1. Katar
  2. Mısır

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