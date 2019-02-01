Katar Emiri'nden milli takıma tebrik

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2019 Asya Kupası'nı kazandığı için ülkesinin milli takımını tebrik etti.

Katar Emiri Al Sani, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Katar milli takımının 2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenmesinden sonra milli takımla ilgili paylaşımda bulundu.

Al Sani paylaşımında "2019 Asya Kupası'nı kazanan milli takımımızı ve Katar halkını gönülden tebrik ediyorum. Kahramanlarımıza, bunu bir Arap başarısı olarak gerçekleştiren idari ve teknik ekibi de tebrik ederim. Heyecan verici bir mücadele veren milli takımımız milyonların hayalini gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

Katar'ın 2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenmesi sonrası ülkede kutlamalarla beraber büyük sevinç yaşanıyor.



Halk, 2019 Asya Kupası finalinde Katar ile Japonya arasında oynanan maçı, başkent Doha'da sokaklara kurulan dev ekranlardan izledi.