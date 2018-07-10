Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a tebrik!

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kardeş Türk halkını bu siyasi başarıdan dolayı kutluyorum ve onlara daha fazla ilerleme ve refah diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı da tebrik eden Al Sani, "Türk yönetimini, Türkiye Cumhuriyeti, halkı ve partileri için hayırlara vesile olacağını umduğum bu önemli geçişten dolayı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. Al Sani bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılmıştı.