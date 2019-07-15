Katar Emir’inden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz mesajı Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla mesaj gönderdi.

Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla mesaj gönderdi.

Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği “15 Temmuz Demokrasi ve Milli BirlikGünü” mesajında Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Katar, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminde Türk hükümetiyle ve halkıyla dayanışmasını ilan eden ilk ülke olmuştu.

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