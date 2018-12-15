Katar Emiri'nden abisinin vefatı dolayısıyla Heniyye'ye taziye

GAZZE (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye ağabeyi Halid Heniyye’nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Temim, Heniyye'yi telefonla arayarak kendisine başsağlığı, Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde vefat eden Heniyye’ye de Allah’tan rahmet diledi.

Katar Emiri Temim, Heniyye ile ayrıca Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeleri görüştü.

Heniyye, Katar'ın özellikle Gazze başta olmak üzere Filistin halkının sıkıntılarını hafifletme yönündeki çabalarından övgüyle söz etti.