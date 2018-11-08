Şeyh Temim Türkiye'ye geliyor
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye özel bir ziyaret gerçekleştirecek ve bu ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.08 Kasım 2018 Perşembe 15:23
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye özel bir ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim, ziyaret kapsamında 9 Kasım 2018 tarihinde bir araya gelerek görüşmelerde bulunacaklar. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.
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