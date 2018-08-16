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Katar Emiri Türkiye’ye geldi, ABD uşakları kudurdu! “Türkiye’nin ortaklığını Amerika’nın ortaklığına tercih etti!”

Katar Emiri Türkiye'ye geldi, düşmanlar çatladı. BAE'li Profesör, Katar’ın Türkiye’nin ortaklığını Amerikan ortaklığına tercih ettiğini söyledi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:41
Katar Emiri Türkiye’ye geldi, ABD uşakları kudurdu! “Türkiye’nin ortaklığını Amerika’nın ortaklığına tercih etti!”

 yeniakit.com.tr 

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Âl-i Sânî’nin dün Türkiye’ye yapmış olduğu ziyaretin yankıları sürerken Türkiye düşmanları da ziyarete sert tepki gösteriyor. Katar Emiri Âl-i Sânî’nin dün Ankara’da yapmış olduğu ziyarette aldığı 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım kararını değerlendiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı Prof. Dr. Abdulkhaleq Abdulla (Abdülhalik Abdullah), Katar’ın Türkiye’nin ortaklığını Amerikan ortaklığına tercih ettiğini söyledi.

BAE’li profesör şunları yazdı:

“Katar Emiri, Ankara’dan ülkesinin Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım kararı aldığını duyuruyor. Katar’ın Amerika’ya mesajı basit ve açık: Türkiye’nin ortaklığı Amerika’nın ortaklığından daha önemli. Kendini Erdoğan için tehlikeye atıyor ama Trump için atmıyor. Katar, Erdoğan’a yöneldi ve Trump’ınn cevabını bekliyor.”

BAE, KATAR VE TÜRKİYE'YE DÜŞMAN!

Ortadoğu bölgesinde darbelere destek veren BAE, Türkiye ve Katar karşıtı politikalarıyla biliniyor. Mısır'da 2013 yılındaki Sisi darbesinin en büyük destekçisi konumundaki BAE, Türkiye'de de 15 Temmuz darbesine finansal destek vermiş, ayrıca Katar'ın kuşatma altına alınmasında da büyük pay sahibi olmuştu.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 15:41
  1. Ankara
  2. katar
  3. BAE
  4. Prof. Dr. Abdulkhaleq Abdulla
  5. 15 milyar dolar yatırım
  6. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani

YORUM YAZ

  • mertmert1 sa önce
    Çağdaş ebu lehebler.
  • SAERDONASAERDONA1 sa önce
    ISTE BAE SAUDI ARABISTANDAKI MÜSLÜMAN PICLERI BENIM BIR ARKADASIM ARAP ÜLKELERINDE 30 SENEMÜHENDISLIK YAPTI VE NETICEDE ALDIGI TECRÜBELERE DAYANARAK ARAP ÜLKELERINDE AVRUPADAN COOK DAHA FAZLA IBNE VAR FAKAT BUNLAR ACIGA CIKARMIYOR YANI BU SIYONISTLERE CALISAN ARAP ÜLKELERINDE KRALLARIN COGU ES CINSELDIR DEMEK ISTIYOR ÖRNEK BAE VE AUDI ARABISTAN.
  • Mukaddas BegMukaddas Beg1 sa önce
    HAKİKİ DOSTLAR İŞTE BÖYLE ZAMANLARDA BELLİ OLUR, KEŞKE BAŞKA İSLAM ÜLKELERİ BİRBİRİNE MADDİ YARDİM VEREMİYORSA HİÇ OLMAZSA MANEVİ DESTEKTE OLABİLSELERDİ, BAZİ MÜSÜLMANLAR ÜLKELERHİÇ ZÜLÜM ALTINDA KALMAZDİ
  • önderönder1 sa önce
    Hıristiyan adam Müslümanı tutmaz...
  • dürüstdürüst1 sa önce
    Bazı makam ve yetki sahibi insanların,neden daha iyisi varken kötüyü veya ehveni şerri tercih ettiğine şaşar ve eleştirirdim.Bunu şimdi çok iyi anlıyorum;iyi-iyilik(liyakat)yapan insanlar yönetiminde çalıştıkları insanların ne kadar beceriksiz olduklarını dolaylı olarak ifade etmiş olurlar,o zaman da idareci aşağılık kompleksine kapılır başarılı personeli hırpalamaya-yıpratmaya çalışır.Srunun temeli budur.!!!!!!!!!!??????O prof. de bunlardan biridir.
  • Abdullah Hüdaverdi-KonyaAbdullah Hüdaverdi-Konya1 sa önce
    Profesör olmuş ama celladına aşık bir Profesör olmuş, yazıklar olsun sizin gibi kemik yalayıcılara
  • ihsihs1 sa önce
    Müslümanın dostu ancak Müslümanlardır.
  • ömerömer1 sa önce
    siz de kafirin kuyruğuna yapışın sakın bırakmayın
  • Fahri YaniklarFahri Yaniklar1 sa önce
    TabikiABD uşakları boyledir, aslinda imanli kişiler, Hiristiyan uşakliği yapmaz ne yazikki imanlari zayiftir galiba.???
  • KARADAYIKARADAYI1 sa önce
    YÜZÜNDEKİ NURDAN AMERİKALI OLMAN NORMAL... :))
  • sukrusukru1 sa önce
    Bunlar lawrence,ın piçleridir.Bunlar cehenneme odun olacak namussuzlardır.
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