Katar Emiri Türkiye’ye geldi, ABD uşakları kudurdu! “Türkiye’nin ortaklığını Amerika’nın ortaklığına tercih etti!”

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Âl-i Sânî’nin dün Türkiye’ye yapmış olduğu ziyaretin yankıları sürerken Türkiye düşmanları da ziyarete sert tepki gösteriyor. Katar Emiri Âl-i Sânî’nin dün Ankara’da yapmış olduğu ziyarette aldığı 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım kararını değerlendiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı Prof. Dr. Abdulkhaleq Abdulla (Abdülhalik Abdullah), Katar’ın Türkiye’nin ortaklığını Amerikan ortaklığına tercih ettiğini söyledi.

BAE’li profesör şunları yazdı:

“Katar Emiri, Ankara’dan ülkesinin Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım kararı aldığını duyuruyor. Katar’ın Amerika’ya mesajı basit ve açık: Türkiye’nin ortaklığı Amerika’nın ortaklığından daha önemli. Kendini Erdoğan için tehlikeye atıyor ama Trump için atmıyor. Katar, Erdoğan’a yöneldi ve Trump’ınn cevabını bekliyor.”

BAE, KATAR VE TÜRKİYE'YE DÜŞMAN!

Ortadoğu bölgesinde darbelere destek veren BAE, Türkiye ve Katar karşıtı politikalarıyla biliniyor. Mısır'da 2013 yılındaki Sisi darbesinin en büyük destekçisi konumundaki BAE, Türkiye'de de 15 Temmuz darbesine finansal destek vermiş, ayrıca Katar'ın kuşatma altına alınmasında da büyük pay sahibi olmuştu.