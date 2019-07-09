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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ABD ziyareti

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile bir araya gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD ile birlikte çalışırlarsa bölgedeki tansiyonu düşürmek için uygun bir yol bulabileceklerini belirtti

09 Temmuz 2019 Salı 03:39
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ABD ziyareti

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD ile birlikte çalışırlarsa bölgedeki tansiyonu düşürmek için uygun bir yol bulabileceklerini söyledi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Şeyh Temim, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği ABD'de, Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile bir araya geldi. Temim, Esper ile gerçekleştirdiği görüşmede, ülkesinin ABD ile güçlü stratejik ilişkileri olduğunu vurguladı.

Bölgede yaşanan gerilime değinen Temim, "Bölge sıkıntılı bir süreçten geçiyor, anlaşmazlıklar söz konusu ancak birlikte çalışırsak buradaki tansiyonu düşürmek için uygun bir yol bulabileceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Esper ise Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nün önemine işaret etti ve iki ülke arasındaki ittifakın bütün ülke halklarına barışı getireceğini kaydetti.

Katar Emiri'nin dün başladığı ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelmesi ve savunma, enerji, yatırım ve hava taşımacılığı konusunda anlaşmalara imza atılması bekleniyor.

ABD'nin mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington arasında yaşanan gerginlik, İran Devrim Muhafızları Ordusunun haziran ayında ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 03:39
  1. ABD
  2. Katar

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