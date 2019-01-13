Katar Emiri, Pompeo ile bölgesel gelişmeleri görüştü

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Katar haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Şeyh Temim, başkent Doha'daki ُEl-Bahr Sarayı'nda, Orta Doğu turu kapsamında Katar'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra savunma, güvenlik, ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında ortaklığı güçlendirmenin yollarının ele alındığı görüşmede Şeyh Temim, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde oynadığı aktif rol ve çabalarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, Körfez krizi, Orta Doğu'daki barış süreçleri, Filistin, Afganistan, Suriye ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Katar ile güçlü askeri ilişkileri bulunan ABD'nin, başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerine mensup 10 binden fazla askeri bulunuyor. Söz konusu üs, ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden biri olma özelliğini taşıyor. El-Udeyd Hava Üssü'nde, Amerikan askerlerinin yanı sıra ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri de bulunuyor.

Katar yönetimi, Ocak 2018'de El-Udeyd Üssü'nün ABD'nin daimi üslerinden birine dönüştürülmesinin planlandığını duyurmuştu.

Göreve başladığı tarihten bu yana ikinci kez Orta Doğu turuna çıkan Pompeo, Katar ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'a gitti.