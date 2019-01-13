0553 313 94 23

Katar Emiri, Pompeo ile bölgesel gelişmeleri görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Orta Doğu turu kapsamında geldiği Katar'da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

13 Ocak 2019 Pazar 21:51
Katar Emiri, Pompeo ile bölgesel gelişmeleri görüştü

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Katar haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Şeyh Temim, başkent Doha'daki ُEl-Bahr Sarayı'nda, Orta Doğu turu kapsamında Katar'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra savunma, güvenlik, ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında ortaklığı güçlendirmenin yollarının ele alındığı görüşmede Şeyh Temim, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde oynadığı aktif rol ve çabalarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, Körfez krizi, Orta Doğu'daki barış süreçleri, Filistin, Afganistan, Suriye ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Katar ile güçlü askeri ilişkileri bulunan ABD'nin, başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerine mensup 10 binden fazla askeri bulunuyor. Söz konusu üs, ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden biri olma özelliğini taşıyor. El-Udeyd Hava Üssü'nde, Amerikan askerlerinin yanı sıra ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri de bulunuyor.

Katar yönetimi, Ocak 2018'de El-Udeyd Üssü'nün ABD'nin daimi üslerinden birine dönüştürülmesinin planlandığını duyurmuştu.

Göreve başladığı tarihten bu yana ikinci kez Orta Doğu turuna çıkan Pompeo, Katar ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'a gitti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 21:51
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Katar Emiri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özhaseki, Ankara'daki Yozgatlılar ile buluştu
    1. Özhaseki, Ankara'daki Yozgatlılar ile..
    2. Voleybol: Toplu sonuç
    3. Katar Emiri, Pompeo ile bölgesel..
    4. Manchester United, Tottenham..
    5. KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı..
    6. Türkiye için korkutan gelişme! İstila..
    7. Eski Beşiktaşlı Negredo'ya şok!..
    8. Muğla'da otomobil dereye düştü: 1 ölü
    9. Beşiktaş, Vagner Love hakkında..
    10. İzinsiz röportaj veren Vagner Love'a..
    11. "Yüzyılın Anlaşması henüz masaya..
    12. Bitlis'te eğitime kar engeli
    13. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    14. Ve Kucka gidiyor! İşte yeni takımı
    15. Almanya'da 6 havalimanında..
    16. "İsrail'in Gazzeli göstericileri..
    17. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    18. O görüntü tiyatro çıktı!
    19. Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
    20. İzmir'de ördek avına çıkan avcıların..
    Bakan resmen açıkladı! Tüm marketlerde zorunlu hale geliyor
    Bakan resmen açıkladı! Tüm marketlerde zorunlu hale geliyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor
    Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor
    Erdoğan'ın açıklaması sonrası bankalar tutuştu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'ın açıklaması sonrası bankalar tutuştu! Harekete geçtiler
    Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı