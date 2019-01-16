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Katar Emiri Şeyh Temim'den Suriyeli mültecilere 50 milyon dolarlık yardım!

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, farklı ülkelerde sığınmacı olarak bulunan Suriyeli mültecilere 50 milyon dolar bağış yapılması için talimat verdi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:32
Katar Emiri Şeyh Temim'den Suriyeli mültecilere 50 milyon dolarlık yardım!

Katarhaber ajansı QNA'da, bağışın; acil yardım yardım paketi ve Katar Kalkınma Fonu aracılığıyla Türkiye, Lübnan ve Ürdün'deki Suriyeli mültecilere ve ayrıca Suriye'de yerlerinden edilmiş kişilere yönelik bir dizi kalkınma programı şeklinde olacağı ifade edildi.

10'ar milyon dolar tahsis edilecek

Haberde, Suriye içinde yerinden edilenlere 20 milyon dolar, Ürdün, Türkiye ve Lübnan'daki mültecileri destekleme programına ayrı ayrı 10'ar milyon dolar tahsis edileceği kaydedildi.

Lübnan'a tahsis edilecek 10 milyon doların 1,5 milyon dolarlık kısmının Katar Hayır Kurumu'nun başlattığı "Arsal'a yardım edin" kampanyasına destek için ayrılacağı bilgisi geçildi.

Katar Hayır Kurumu, 12 Ocak'ta Lübnan'ın Beka vilayetine bağlı Arsal bölgesinde zor kış şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mülteciler için acil yardım kampanyası başlatmıştı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:32
  1. Türkiye
  2. Ürdün
  3. suriye
  4. lübnan
  5. Katar
  6. mülteci

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  • SERKANSERKAN10 dk önce
    ALLAH RAZI OLSUN

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