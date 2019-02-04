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Katar Emiri Al Sani Kuveyt'te

04 Şubat 2019 Pazartesi 14:52
Katar Emiri Al Sani Kuveyt'te

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Emirlik Divanı İşleri Bakanı Ali el-Cerrah es-Sabah, Al Sani ve Sabah'ın Beyan Sarayında gerçekleşen görüşmesinde ülkeler ve halklar arasındaki kardeşlik bağları ve bunların geliştirilmesinin yanı sıra ortak önem arz eden konular ile bölgedeki son gelişmelerin ele alındığını ifade etti.

Bakan Sabah, iki ülke arasındaki ilişkilerin ayırıcı özelliği olan kardeşlik ruhu ve her seviyede daha çok iş birliği ve koordinasyon arzusunun görüşmelere yansıdığını kaydetti.

Katar Emiri Al Sani, sabah saatlerinde beraberindeki heyetle resmi ziyaret için Kuveyt'e geldi.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı. Kuveyt de bu krizde arabuluculuk rolü üstlenmişti.


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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 14:52
  1. Katar
  2. Körfez krizi
  3. Kuveyt

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