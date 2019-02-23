Katar Emiri Al Sani, AB-Arap Zirvesi'ne katılmayacak

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Mısır'ın davet protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle, 24-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Birliği (AB)-Arap Zirvesi'ne katılmayıp, yerine Arap Birliği'ndeki temsilcisinin gönderileceği belirtildi.

Londra merkezli El-Arabi el-Cedid gazetesinin Katar Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberde, Mısır makamlarının Arap ülkelerine gönderdiği katılım davetinin aksine uluslararası davet protokolünü ihlal ederek Katar'a gönderdiği davette Al Sani'nin isminin zikredilmediği aktarıldı.

AB-Arap Zirvesi'nde Katar Emiri Al Sani'yi temsilen Arap Birliği Daimi Temsilcisi İbrahim es-Sehlavi'nin katılacağı ifade edilen haberde, Doha'nın zirvede bulunmasının, AB ve Arap ülkelerinin düzenlediği ortak çalışmalara katılma prensibinden kaynaklandığı kaydedildi.

- Davet, Katar'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisine iletilmedi

Haberde ayrıca, AB-Arap Zirvesi'ne katılım davetinin protokol gereğince Katar'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi Sehlavi'ye takdim edilmesi gerekirken, Katar'ın Mısır'daki işlemlerini yürüten Atina'daki Büyükelçiliğine iletildiği belirtildi.

Katarlı yetkililer tarafından "Mısır'ın bu yaptığının davet protokolüne aykırı" olduğu yorumu yapılırken, bu durumun şaşkınlıkla karşılandığı kaydedildi.

"İstikrar'da Yatırım" başlığıyla düzenlenecek ilk Arap-AB Zirvesi, 24-25 Şubat tarihlerinde Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılacak.

Zirvede Filistin meselesinin yanı sıra çeşitli siyasi ve ekonomik konuların ele alınması bekleniyor.

Öte yandan Mısırlı muhalif ve aktivistler, AB liderlerine Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki olarak zirveyi boykot etmeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı. Kuveyt de bu krizde arabuluculuk rolü üstlenmişti.

