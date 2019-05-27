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Katar elektrik konusunda Gazze'ye teknik heyet gönderecek

27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:03
Katar elektrik konusunda Gazze'ye teknik heyet gönderecek

GAZZE (AA) - Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, İsrail'den gelen 161 numaralı elektrik hattının işletilmesi konusunu görüşmek üzere bayramdan sonra Gazze'ye teknik heyet gönderileceğini açıkladı.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada İmadi, Gazze'ye gönderilecek teknik heyetin, elektrik krizine çözüm bulmak için ilgili taraflarla İsrail'den gelen hattın işletilmesi konusunu görüşeceğini ifade etti.

İmadi, Katar'ın Gazze'ye yapılan 480 milyon dolarlık (2,9 milyar Türk lirası) yardımın bir kısmını, elektrik tedarikinin artırılması planının bir parçası olarak 161 numaralı hattın desteklenmesine tahsis ettiğini belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 Mayıs'ta, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.

İsrail yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.








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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:03
  1. elektrik
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