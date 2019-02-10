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Katar: "Darfur müzakerelerini canlandırmak için Sudanlı taraflarla istişareler sürüyor"

Sudan Enformasyon Bakanı, hükümetin Darfur'da Barış İçin Doha Belgesi'ne göre müzakereleri devam ettireceğini belirtti

10 Şubat 2019 Pazar 02:40
Katar: "Darfur müzakerelerini canlandırmak için Sudanlı taraflarla istişareler sürüyor"

HARTUM (AA) - Katar, Sudan'da hükümet ile Darfur'da Barış İçin Doha Belgesi'ne imza atmayan silahlı gruplar arasındaki müzakereleri "canlandırmayı" hedefliyor.

Katar'ın Hartum Büyükelçisi Abdurrahman bin Ali el-Kubeysi, hükümete yakın Sudan Basın Hizmetleri Merkezi'ne yaptığı açıklamda, Darfur'da güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda daha fazla çaba göstermek için Katar'ın ara buluculuğunun sürdüğünü belirtti.

Katar Büyükelçisi Kubeysi, "Sudan'da taraflarla görüşmelerimiz sürüyor, herhangi bir kopma yok. Yakında herkesin katkısı ve rızasıyla kapsamlı bir barış anlaşması imzalanacak." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda Sudan Enformasyon Bakanı Cuma Bişara Aru da hükümetin Darfur'da Barış İçin Doha Belgesi'ne göre silahlı gruplarla müzakereleri sürdüreceğini belirtti.

Ocak ayında Sudan hükümeti ve Cibril İbrahim başkanlığındaki Adalet ve Eşitlik Hareketi ile Arko Minavi başkanlığındaki Sudan Kurtuluş Hareketi arasında Katar'ın başkenti Doha’da müzakereler yapılması planlanıyordu ancak yönetim karşıtı iki isim 19 Aralık'ta başlayan hayat pahalılığı ve rejim karşıtı gösterilerle dayanışma kapsamında bu girişimi reddettiklerini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre Darfur bölgesi, 2003'ten bu yana Sudan ordusu ile silahlı hareketler arasında yaşanan, 300 bin kişinin ölümüne yol açan ve 2,5 milyon kişinin yerlerinden olduğu savaşa tanıklık ediyor.

Sudan'ın Darfur bölgesindeki yönetim karşıtı Adalet ve Eşitlik Hareketi ile Sudan Kurtuluş Hareketi ve Sudan Halk Kurtuluş Ordusu, Temmuz 2011’de Darfur'da Barış İçin Doha Belgesi’ni reddetmiş ancak Özgürlük ve Adalet Hareketi imza atmıştı.

Katar'ın başkenti Doha'da 27-31 Mayıs 2011 tarihlerinde Darfur Tüm Paydaşlar Konferansı düzenlenmiş ve söz konusu konferansta "Darfur'da Barış İçin Doha Belgesi" kabul edilmişti. Akabinde 14 Temmuz 2011 tarihinde Doha'da Sudan Hükümeti ile Darfurlu isyancı gruplardan Özgürlük ve Adalet Hareketi arasında barış anlaşması imzalanmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 02:40
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