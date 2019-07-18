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Katar Büyükelçisi’nden Denizli’ye övgü

Denizli’de çeşitli ziyaretlerde bulunan Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salem Mübarek el-Şafi, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaretinde, Denizli’nin ününü daha önce duyduğunu ve yatırımcılarının tarım, sanayi ve turizm alanında faydalanabileceğini söyledi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:22
Katar Büyükelçisi’nden Denizli’ye övgü

Denizli’de çeşitli ziyaretlerde bulunan Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salem Mübarek el-Şafi, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaretinde, Denizli’nin ününü daha önce duyduğunu ve yatırımcılarının tarım, sanayi ve turizm alanında faydalanabileceğini söyledi.


Katar ve Türkiye arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla Denizli’ye gelen Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salem Mübarek el-Şafi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete, önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ünal eşlik etti.



“Denizlimiz çok özel bir şehir”


Denizli’de başta Pamukkale olmak üzere birçok alternatif turizm çeşitliliği olduğunu aktaran Başkan Zolan, ziyarette yaptığı konuşmada “Özellikle termal turizm anlamında birçok güzelliklere sahibiz. Denizli, Türkiye’nin en temiz şehri unvanına sahip ödüllü bir şehir. Denizli, mutluluğun hakim olduğu, insanların çalışkan ve güler yüzlü olduğu, her yönüyle, insanımıza, ülkemize ve tüm dünyaya hizmet eden bir şehir” dedi.



“Denizli’de iş adamları ile görüşmeler yapacağız”


Katar Büyükelçisi Salem Mübarek el-Şafi ise, Denizli’yi ziyaret etmekten büyük bir onur duyduklarını belirterek, “Denizli’nin ününü daha önce duymuştum. Gelmek bugün nasip oldu. Denizli’de iş adamları ile görüşmeler yapacağız. İşadamlarımız sadece İstanbul,Ankara,Antalya, İzmir’de sınırlı kalmasın Denizli’de de temaslarımız olsun istedik. Katarlı işadamlarını burada çekecek bir şeyler olmasını istiyoruz. Yatırımcılarımız tarım, sanayi ve turizm alanında faydalanabilir. Bu ziyaretimiz her iki ülkeye hayırlar getirsin inşallah” diye konuştu.


Konuşmanın ardından Başkan Zolan, Büyükelçi’ye çeşm-i bülbül hediye etti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 18:22
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