Katar bu yıl Suriye'ye 100 milyon dolar yardımda bulundu

BRÜKSEL (AA) - Katar, Suriye halkının sıkıntılarını hafifletmek için bu yıl 100 milyon dolar yardımda bulunduğunu açıkladı.

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansında konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin kriz başladığından bu yana Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamak için yardımlarda bulunduğunu ve bu kapsamda düzenlenen donör toplantılarında verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini söyledi.

"Katar, 8 yıl boyunca donör ülkeler, uluslararası ajanslar ve ilgili BM kurumlarıyla koordineli şekilde yaklaşık 2 milyar dolar yardımda bulundu." diyen Bin Abdurrahman Al Sani, Suriye halkının sıkıntılarını hafifletmek için bu yıl 100 milyon dolarlık yardım yaptıklarını kaydetti.

Katarlı Bakan ayrıca Suriye'de işlenen savaş ve insanlık suçlarının sorumlularının adalet önüne çıkarılması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

- Suriye konferansı

Suriye'de yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin mülteci konumuna düştüğü ve yerinden edildiği iç savaş 8 yılını geride bıraktı.

Brüksel'de BM ve AB öncülüğünde 12-14 Mart tarihlerinde düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansına 50'den fazla ülkeden yaklaşık 80 temsilci katıldı.



