0553 313 94 23

Katar bu yıl Suriye'ye 100 milyon dolar yardımda bulundu

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye halkının sıkıntılarını hafifletmek için bu yıl 100 milyon dolar yardımda bulunduklarını belirtti

14 Mart 2019 Perşembe 21:13
Katar bu yıl Suriye'ye 100 milyon dolar yardımda bulundu

BRÜKSEL (AA) - Katar, Suriye halkının sıkıntılarını hafifletmek için bu yıl 100 milyon dolar yardımda bulunduğunu açıkladı.

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansında konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin kriz başladığından bu yana Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamak için yardımlarda bulunduğunu ve bu kapsamda düzenlenen donör toplantılarında verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini söyledi.

"Katar, 8 yıl boyunca donör ülkeler, uluslararası ajanslar ve ilgili BM kurumlarıyla koordineli şekilde yaklaşık 2 milyar dolar yardımda bulundu." diyen Bin Abdurrahman Al Sani, Suriye halkının sıkıntılarını hafifletmek için bu yıl 100 milyon dolarlık yardım yaptıklarını kaydetti.

Katarlı Bakan ayrıca Suriye'de işlenen savaş ve insanlık suçlarının sorumlularının adalet önüne çıkarılması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

- Suriye konferansı

Suriye'de yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin mülteci konumuna düştüğü ve yerinden edildiği iç savaş 8 yılını geride bıraktı.

Brüksel'de BM ve AB öncülüğünde 12-14 Mart tarihlerinde düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansına 50'den fazla ülkeden yaklaşık 80 temsilci katıldı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 21:13
  1. Katar
  2. Suriye
  3. yardım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp..
    2. ANİF-2019 kapılarını açtı
    3. İngiltere Parlamentosu AB’den erteleme..
    4. Pentagon'dan Google'a Çin sitemi
    5. Şırdan nedir, hayvanın neresidir?
    6. Turist çiftin tartıştıktan sonra..
    7. "İçimizde kin yok, dostluk var"
    8. İngiliz parlamentosu Brexit'in..
    9. İmamoğlu "Ezana saygısızlığa en yüksek..
    10. Hindistan'da yaya üst geçidi çöktü: 6..
    11. Tacizden gözaltına alınan servis..
    12. Scholes'un ilk teknik direktörlük..
    13. Erdoğan: "(Akşener) Denizli'de çok..
    14. Bolu'da silahla yaralama
    15. "Halk yönetimin görevi bırakmasını..
    16. Galatasaray, Bursaspor maçı..
    17. Çavuşoğlu ve Stoltenberg Türkiye’yi..
    18. Bolu’da alacak verecek kavgası: 1..
    19. Pakistan'ın e-vize dönemine geçmesi
    20. Erdoğan: "Ben hiçbir siyasi partiye oy..
    21. Erdoğan: "Kayyumlarla oralarda çok çok..
    22. Kararların yüzde 97,6’sı oy birliği..
    23. Emre Kınay dereyi görmeden paçaları..
    24. Polis memuru baba kaza yerine..
    25. AP'den insan hakları ihlaline yaptırım..
    26. GMİS: “14 Mart Tıp Bayramı’nı..
    27. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı..
    28. Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal,..
    29. Mermer ocağındaki kazada hayatını..
    30. Erdoğan: "Ankara, İstanbul, İzmir..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu