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Katar Başbakanı Halife Al Sani, Soylu'yu kabul etti

Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir araya geldi- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasındaki dostluğun diğer kurumlarda da devam ettirilmesi konusunun ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapıldı - Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliğinin bir parçası olan ziyarette Afganistan, Pakistan ve İran hattındaki düzensiz göçün yönetilmesi, uyuşturucuyla mücadelede iş birliğinin devam ettirilmesi ve ülkelerin bulunduğu coğrafyalardaki terörle mücadele faaliyetleri ele alındı

17 Ocak 2019 Perşembe 14:55
Katar Başbakanı Halife Al Sani, Soylu'yu kabul etti

DOHA (AA) - Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.

Soylu, resmi ziyaretler kapsamında temaslarını sürdürdüğü Katar'ın başkenti Doha'daki Başbakanlık'ta Halife Al Sani ile bir araya geldi.

Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasındaki dostluğun diğer kurumlarda da devam ettirilmesinin görüşüldüğü kabulde, iki ülke arasındaki dostluğun da sürdürülmesi gerektiği bildirildi.

Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliğinin bir parçası olarak yapılan ziyarette Afganistan, Pakistan ve İran hattındaki düzensiz göçün yönetilmesi, uyuşturucuyla mücadelede iş birliğinin devam ettirilmesi ve ülkelerin bulunduğu coğrafyalardaki terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin görüşmede, Türkiye'nin düzensiz göç, uyuşturucu ve terörle mücadeleyle güvenlik alanındaki bilgi birikiminden Katar'ın faydalanabileceğini söylediği öğrenildi.

- Sporda güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyecekler

Kabulde ayrıca şu ana kadar 36 eğitim programıyla 600 Katar polisine eğitim verildiği, 14 eğitim programının da planlandığı kaydedildi, spor güvenliği konusunda deneyimli Türkiye'nin, 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için her türlü bilgi ve tecrübeyi paylaşabileceği vurgulandı.

Bu kapsamda 31 Ocak'ta Katar'dan Türkiye'ye gelecek bir heyetin, toplumsal olaylar ve şehir güvenliğine ilişkin Türk uzmanlar tarafından bilgilendirileceği , İstanbul'da bir Süper Lig maçına götürülerek güvenlik tedbirlerinin yerinde incelenmesine imkan sağlanacağı aktarıldı.

Heyete, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığınca toplumsal olaylara müdahale konusunda sunum yapılacağı, ayrıca ziyaret sırasında toplumsal olaylara ilişkin tatbikat düzenleneceği bildirildi.

Görüşmeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal da katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:55
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  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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  4. Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani

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