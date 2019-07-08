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Katar "Afganistan İçi Diyalog Konferansı"ndan umutlu

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani:- "Afgan halkının barış ve istikrar taleplerini karşılayan yapıcı bir diyalog olmasını istiyoruz"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 01:18
Katar "Afganistan İçi Diyalog Konferansı"ndan umutlu

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Afganistan İçi Diyalog Konferansı"nın, Afgan halkının barış ve istikrar taleplerini karşılayan yapıcı bir diyalog olmasını istediklerini ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki gün sürecek Afganistan İçi Diyalog Konferansı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Al Sani, konferansa ilişkin, "Afgan halkının barış ve istikrar taleplerini karşılayan yapıcı bir diyalog olmasını istiyoruz." açıklamasını yaparken, konferansta Afgan temsilcilerin farklı bakış açılarının ele alındığını kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanının Terörle Mücadele ve Anlaşmazlıklarda Arabuluculuk Özel Temsilcisi Mutlak el-Kahtani ise ülkesinin, Afganistan'daki krizin askeri yoldan çözülemeyeceğine inandığını söyleyerek, barışçıl çözümün gerekliliğine vurgu yaptı.

Kahtani, bu yıl Kabil başta olmak üzere dünyanın birçok başkentine gittiklerini ve barışın tesisi konusunda herkesin istekli olduğunu gördüklerini ifade etti.

Söz konusu konferansın amacının, tarafları bir araya getirmek ve Afganistan'ın geleceğiyle ilgili yol haritasını belirlemek olduğunu aktaran Kahtani, bugün konferansta bir sonuca ulaşmayı umduklarını kaydetti.

Almanya'nın Afganistan Elçisi Markuz Butzel de ülkesinin ve Katar'ın, bu konferansın düzenlenmesine ön ayak olarak, barışı tesis etmeyi amaçladığını belirtti.

Katar'ın başkenti Doha'da, Katar ve Almanya'nın girişimiyle düzenlenen konferansa, Afganistan'dan çeşitli temsilciler ve Taliban yetkilileri katılıyor. Konferansın bugün de devam etmesi planlanıyor.

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolünde olan Afganistan, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesine ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanmış ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 01:18
  1. Afganistan
  2. Afganistan İçi Diyalog Konferansı
  3. Almanya
  4. Katar

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