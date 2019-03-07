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Katar 12 milyar dolarlık tahvil ihraç etti

Katar Maliye Bakanlığı farklı dilimler halinde 12 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirdi

07 Mart 2019 Perşembe 15:08
Katar 12 milyar dolarlık tahvil ihraç etti

DOHA (AA) - Katar Maliye Bakanlığı, 12 milyar dolar tutarında tahvil ihraç ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 yıl vadeli 2, 10 yıl vadeli 4 ve 30 yıl vadeli 6 milyar dolar dilimlerinden oluşmak üzere toplamda 12 milyar dolar tahvil ihraç edildi.

Katar, 2 milyar dolar değerinde 90 baz puan getirili 5 yıllık dolara endeksli tahvil ihracı gerçekleştirirken, 4 milyar dolar değerinde 135 baz puan getirili 10 yıllık tahvil sattı. Katar 6 milyar değerinde de 175 baz puan getirili 30 yıllık tahvil ihraç etti.

Satış tutarı 12 milyar dolar olan tahvillere 40 milyar dolarlık talep geldiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:08
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