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Katalonya'nın İspanya Kralı karşıtı kararına iptal

Katalonya özerk parlamentosunun 11 Ekim 2018'de aldığı Kral 6. Felipe ve monarşi karşıtı karar, Anayasa Mahkemesince iptal edildi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:56
Katalonya'nın İspanya Kralı karşıtı kararına iptal

MADRİD (AA) - İspanya Anayasa Mahkemesi, geçen yıl Katalonya özerk parlamentosunca ülkenin yönetim şekli monarşiyi ve Kral 6. Felipe'yi hedef alan kararları "özgürlük kapsamında" değerlendirmeyerek oy birliğiyle iptal etti.

Katalonya özerk parlamentosunun, parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'dan ayrılmaya yönelik siyasi girişimleri bir kez daha Anayasa Mahkemesinin engeline takıldı.

İspanya hükümetinin, Katalonya özerk parlamentosunda alınan karara yaptığı itiraz üzerine toplanan Anayasa Mahkemesi üyeleri, söz konusu karardaki monarşi ve Kral 6. Felipe karşıtı ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Anayasa Mahkemesinin oy birliğiyle aldığı kararda, Katalan parlamentosunun kabul ettiği metindeki monarşi ve Kral 6. Felipe ile ilgili ifadelerin devletin kurumlarının yetkinlik, nitelik ve işlev hakkıyla ilgili olduğu vurgulandı.

İspanya'da yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumundan iki gün sonra İspanyol halkına yönelik bir konuşma yapan Kral 6. Felipe, Katalonya'da anayasal düzeni ve polisin müdahalesini savunmuştu.

Katalonya özerk parlamentosu da aşırı sol görüşlü ve cumhuriyetçi partinin (Catalunya en Comu-Podem) girişimi ve ayrılıkçı siyasi partilerin desteğiyle, Kral 6. Felipe'yi ve monarşi sistemini sert bir şekilde eleştiren bir kararı 11 Ekim 2018'de almıştı.

Söz konusu karar metninde, Katalonya parlamentosunun cumhuriyetçi değerlere sahip olduğu savunulup, "süresi geçmiş ve demokratik olmayan" diye nitelendirilen monarşinin kaldırılmasına olan "bağlılık" vurgulanmıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Katalonya parlamentosunun kararı sonrasında resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Devlet Başkanı'nı kınamayı ve reddetmeyi amaçlayan, Katalonya Parlamentosunda oylanan karar kabul edilemez. Bu hükümet, yasallığın, anayasanın ve devletin kurumlarının savunmasında gerekli yasal önlemleri alacaktır."


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:56
  1. Anayasa Mahkemesi iptal etti
  2. ispanya
  3. Katalonya sorunu
  4. Monarşi karşıtı karar

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