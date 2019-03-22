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Katalonya'daki kamu binalarında ayrılıkçı semboller kaldırıldı

Merkez Seçim Komitesinin talimatı doğrultusunda, 28 Nisan'daki genel seçimlerde tarafsızlığın korunması için Katalonya'daki kamu binalarında ayrılıkçı semboller kaldırıldı- Savcılık, Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra hakkında emre itaatsizlikten soruşturma açacak

22 Mart 2019 Cuma 16:31
Katalonya'daki kamu binalarında ayrılıkçı semboller kaldırıldı

MADRİD (AA) - İspanya'da 28 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerde kamu yönetiminde tarafsızlığın korunması için Merkez Seçim Komitesinin talimatıyla Katalonya'daki kamu binalarındaki ayrılıkçı semboller kaldırıldı.

Merkez Seçim Komitesinin Katalonya'daki kamu binalarındaki ayrılıkçı sembollerin kaldırılması kararına 11 gündür "ifade özgürlüğü" gerekçesiyle karşı çıkan Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, yasal girişimlerin başlatılması üzerine tavrını değiştirdi.

Torra, Katalonya özerk yönetimine ait binalarda, ayrılıkçı girişimlerden dolayı yargılanan veya yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilere destek için asılı duran pankartları, bağımsızlık girişiminin sembolü olan sarı kurdeleleri ve bağımsız Katalonya bayraklarını kaldırttı.

Diğer yandan, iki haftadır Merkez Seçim Komitesi'nin kararına karşı gelen Torra hakkında emre itaatsizlikten soruşturma başlatılması için Savcılık harekete geçti. Başsavcılık, Katalonya Savcılığı'na gönderdiği yazıda, Torra hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Katalonya Başkanı Torra'nın soruşturma açılması halinde 300 ila 3 bin avro para cezası ile kamu görevinden men cezası alma olasılığı bulunuyor.

- Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.

Savcılık sanıklar hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın ilk duruşmalarında Savcı Javier Zaragoza, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır. Bu dava demokrasinin zaferidir." görüşünü savunmuştu. Savcı Zaragoza'nın, "Katalonya'yı bağımsız bir devlet olarak yaratma süreci yasa dışıdır. Katalan halkının egemenliği yok, İspanyol halkının egemenliği vardır. Sanıklar devleti pes ettirmek istiyorlar." şeklindeki sözleri dikkati çekmişti.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerde 25 yılla hakkında en fazla hapis cezası talep edilen eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ise kendisinin "siyasi tutuklu" davanın da "siyasi" olduğunu savunmuştu. Junqueras, "Yaptıklarımızın hiçbiri suç değil. Oy kullanmak suç değil, çünkü böyle bir şey ceza yasasında yok." demişti.

Katalonya'daki mevcut özerk yönetim hükümeti, gerek yargılanan gerekse kaçak durumda olan Katalan siyasetçilere destek için 2017 yılının sonundan bu yana sembol olarak kullandığı "sarı kurdeleleri" tüm kamu binalarına asmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:31
  1. bağımsızlık yanlısı girişimler
  2. ispanya
  3. Katalonya Hükümet Başkanı Quim Torra
  4. Katalonya sorunu

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