0553 313 94 23

Katalonya'da "sarı kurdela" krizi

Merkez Seçim Komitesi, Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimler kapsamında bölgedeki kamu binalarına asılan sarı kurdelaların kaldırılması için 48 saat süre verdi

12 Mart 2019 Salı 13:20
Katalonya'da "sarı kurdela" krizi

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde, ayrılıkçı girişimlerinden dolayı yargılanan veya yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilere destek için kamu binalarına asılan sarı kurdelaların kaldırılması istendi.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılacak erken genel seçim öncesinde Merkez Seçim Komitesi, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere ilişkin bazı kararlar aldı. Komite, Katalonya özerk yönetimine bağlı kamu binalarında asılı olan sarı kurdelalar ile bağımsız Katalonya bayraklarının kaldırılması talimatını vermesi için Katalonya Hükümet Başkanı Quim Torra'ya 48 saat süre tanıdı.

"İfade özgürlüğünün hükümet edenlerin değil, kişilerin bir hakkı olduğunun" altını çizen Komite, Katalonya'daki kamu binalarında sarı kurdelaların ve bağımsız Katalonya bayraklarının kaldırılması kararının altında "siyasi tarafsızlığın korunmasının" olduğunu savundu.

- Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.

Savcılık sanıklar hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın ilk duruşmalarında Savcı Javier Zaragoza, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır. Bu dava demokrasinin zaferidir." görüşünü savunmuştu. Savcı Zaragoza'nın, "Katalonya'yı bağımsız bir devlet olarak yaratma süreci yasa dışıdır. Katalan halkının egemenliği yok, İspanyol halkının egemenliği vardır. Sanıklar devleti pes ettirmek istiyorlar." şeklindeki sözleri dikkati çekmişti.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerde 25 yılla hakkında en fazla hapis cezası talep edilen eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ise kendisinin "siyasi tutuklu" davanın da "siyasi" olduğunu savunmuştu. Junqueras, "Yaptıklarımızın hiçbiri suç değil. Oy kullanmak suç değil, çünkü böyle bir şey ceza yasasında yok." demişti.

Katalonya'daki mevcut özerk yönetim hükümeti, gerek yargılanan gerekse kaçak durumda olan Katalan siyasetçilere destek için 2017 yılının sonundan bu yana sembol olarak kullandığı "sarı kurdelaları" tüm kamu binalarına ve Katalonya özerk parlamentosunda boş olan Katalan siyasetçilerin sandalyelerine asıyor.

Bağımsız Katalonya bayrağı olarak tanımlanan, resmi Katalonya bayrağının üzerinde yıldızlı olanı ise çok uzun süredir ayrılıkçı belediyelerin binalarında asılı duruyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:20
  1. bağımsızlık yanlısı girişimler
  2. ispanya
  3. Katalonya sorunu
  4. Merkez Seçim Komitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İsrail'in Golan Tepeleri'ni ilhakını tanımak ateşle oynamak olur"
    1. "İsrail'in Golan Tepeleri'ni ilhakını..
    2. İyi Partili Ekinci’den beka göndermesi
    3. Samsun'daki DEAŞ operasyonu
    4. İsrail askerleri bir Filistinliyi..
    5. Van’da modern ahır ve ağıl yapımı hibe..
    6. Kazım Şahin: Tosya’nın 30 yıllık..
    7. Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
    8. Kasımpaşa, Akhisarspor maçının..
    9. SAÜ’de ‘Çok uluslu firmalarda kariyer..
    10. 2.Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları..
    11. 12 Mart Muhtırası'nın 48. yılı
    12. Feministlerin ıslık skandalına Taksim..
    13. 601 öğrenci İstiklal Marşı’nı işaret..
    14. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet..
    15. Yunusemre U-17 takımı Türkiye..
    16. Galatasaray ve DenizBank’tan Türk..
    17. Başkan Toçoğlu öğrencilerle bir araya..
    18. Yılmaz: Balıkesir’in geleceği çok parlak
    19. Engelli vatandaş 30 metrelik sokağı..
    20. Malatyaspor, Ankaragücü maçı..
    21. GRAFİKLİ - 5 soruda Cezayir'de..
    22. Moskova Uluslararası Turizm Fuarı..
    23. Osmangazi metruk binalardan temizleniyor
    24. Başkan Pekyatırmacı: "Geleceğin..
    25. SAÜ’de “Katılım Bankacılığı..
    26. Tosya’da “Öğrenci Başarısında Okul..
    27. Genç Milli Futbol Takımı'nın aday..
    28. Başkan Erbaş: Batı Trakya’daki..
    29. Erol Bulut’tan kadro dışı açıklaması
    30. "Koyunculukta sürü büyütme projesi..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü