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Katalonya'da referandumun yıl dönümünde orantısız güç

Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlık referandumunun yıl dönümünde polisler protestoculara karşı orantısız güç kullandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:22
Katalonya'da referandumun yıl dönümünde orantısız güç

1 Ekim 2017 yılında Katalonya'nın bağımsızlığı için yapılan referandumun yıl dönümü bu sene de çeşitli etkinliklerle gerçekleşti.

Polisten dayak

Referandumun yıl dönümünde protestocular, gösteri yapmak için meydanlara akın etti. Ancak bu protestolar olaysız geçmedi. Tüm tedbirleri alan polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.

Katalonya'nın özgürlüğünü isteyen protestocular ellerinde 'Biz bir Cumhuriyet'iz' yazılı pankartlar ve ellerinde renkli toz bombalarıyla gösterilerini düzenlerken polisler göstericileri önce itiştirdi ardından coplarla dövdü.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 15:22
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