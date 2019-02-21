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Katalonya’da politikacıların yargılanmasına karşı protestolar

İspanya’nın özerk Katalonya bölgesinde politikacıların cezaevinde yargılanmasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:07
Katalonya’da politikacıların yargılanmasına karşı protestolar

İspanya’nın özerk Katalonya bölgesinde politikacıların cezaevinde yargılanmasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor. Polis ve göstericiler arasında yaşanan olaylarda 12’si polis 28 kişi yaralandı.


İspanya’nın özerk Katalonya bölgesinde birkaç azınlık sendikası tarafından yapılan çağrıyla bölgesel hükümet ve dernekler tarafından bağımsızlık lehinde desteklenen protesto gösterileri düzenleniyor. Cezaevinde bulunan Katalan politikacıların geçtiğimiz hafta Madrid’de başlayan yargılanmalarını protesto etme amacını taşıyan gösterilerin destekçileri bağımsızlık yanlısı politikacıların özgürlüğünü talep ediyor. Öğle saatlerinde başlayan protestolar Katalonya’nın farklı yerlerinde devam ediyor.


Sendikalar ve öğrenci örgütleri saat 12.00’de başkent Barselona’daki Plaza Universitat’ta toplandı. Protestoda, Katalan politikacıların serbest bırakılması ve Katalan cumhuriyeti için hak talebinde bulunmak üzere sloganlar atıldı. Bölgede sabah saatlerinden itibaren bazı yolların kesilmesiyle trafik olumsuz etkilendi ve polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Polis ve göstericiler arasında yaşanan olaylarda 12’si polis 28 kişinin yaralandığı bildirildi.


Barselona’da gösterilerin günün ilerleyen saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:07
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