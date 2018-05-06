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Katalonya krizinin tarihi

Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlık kararı almasının tarihi sebepleri uzun yıllar öncesine dayanıyor.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:39
Katalonya krizinin tarihi

Mepa News'in haberine göre; Uzun süren bağımsızlık söylemlerinin devam ettiği Katalonya'da sular durulmadı. İspanyol polisinin müdahaleleri, askerlerin sınırda gözdağı verme amaçlı tatbikatları sürerken Katalonya'da halkın büyük bir kısmı bağımsızlığa olan isteklerinden vazgeçmiş değil. Peki bölgenin İspanya'dan ayrılmasının temelinde ne yatıyor?

Ülkenin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan bölgenin Madrid'e gönderdiği vergilerin, bölgeye merkezi hükümetten yapılan harcamalardan çok daha fazla olduğuna inanılıyor.

Yaklaşık 7.5 milyon insanın yaşadığı bölgenin kendine ait bir dili, tarihi ve kültürü bulunuyor. Bu nedenle birçok katalan kendini ayrı bir ulus olarak görmekte.

15. yüzyıldan bu yana İspanya'nın bir parçası olan bölgede ayrılıkçı hareketler önemli bir süredir mevcut. İspanya bir cumhuriyet olduğunda Katalonya'ya verilen özerklik birkaç yıl sonra Franco'nun gücü ele geçirmesiyle kaldırılır. Bölgede Franco'nun 30 senedeki uygulamaları bağımsızlık isteğini körükledi.

Katalan halkının, İspanyol Anayasa Mahkemesi'nin Katalonların bir ulus olduğunu tanımama kararına verdikleri tepkinin zincirleme bir reaksiyona dönüşmesi.

FRANCO’YA KARŞI EN UZUN MÜCADELE

Bölgedeki ayrılıkçı hareketin, zaman içinde doğal bir surete büründüğünü söylemek güç değil. İspanya'dan farklı bir görünüm arzeden Katalonya, İspanyol İç Savaşı sırasında da Franco'ya karşı en uzun süre mücadele veren bölgelerden olmuş, Franco karşıtı güçlerin iç çatışmaları ve anlaşmazlıklarının da etkisiyle bölge Franco tarafından bir süre sonra ele geçirilmişti.

Bağımsızlık ilanı henüz yapılmamış olsa da Katalonya'da bağımsızlık krizinin kolay yatışmayacağı söylenebilir. İspanyol hükümetinin uygulamaları ve tutumu sertleştikçe, bunun Katolonya'da bağımsızlığa olan siteği artıracağı tahmin ediliyor.

 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:39
  1. İspanya
  2. katolanya
  3. bağımsızlık krizi

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