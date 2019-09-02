0553 313 94 23

Katalonya Hükümet Başkanı emre itaatsizlikten yargılanacak

İspanya'da genel seçim sürecinde yasaklara uymayan ve ayrılıkçı girişimlere destek veren Katalonya Hükümet Başkanı Quim Torra, emre itaatsizlikten 25-26 Eylül'de yargılanacak- Savcılık, Quim Torra için 1 yıl 8 ay kamu görevinden men ve 30 bin avro para cezası talep ediyor

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:29
Katalonya Hükümet Başkanı emre itaatsizlikten yargılanacak

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetiminin Hükümet Başkanı Quim Torra'nın, İspanya devletinin kurumlarına itaatsizlik suçlamasıyla 25-26 Eylül'de yargılanacağı açıklandı.

Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinden (TSJC) yapılan açıklamaya göre, Torra hakkındaki dava, Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosunun yaz döneminin ardından açılacağı 25 Eylül ile 26 Eylül tarihinde görülecek.

Savcılık, İspanya'da 28 Nisan'da yapılan genel seçimler öncesinde Merkez Seçim Komitesi'nin getirdiği yasaklara, ayrılıkçı girişimlere destek vermek için uymayan Torra hakkında, 1 yıl 8 ay kamu görevinden men ve 30 bin avro para cezası talep ediyor.

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı yargılanan veya yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilere destek için kamu binalarına asılan sembollerin kaldırılması talimatına seçim yasakları sürecinde uymayan Torra, bunların "demokratik bir hak ve ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.

Katalonya'da ayrılıkçı siyasi partilerin temsilcilerinin yönetimindeki kamu binalarında uzun süredir, bağımsızlık girişiminin sembolü olan sarı kurdelalar ve "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankart asılı bulunuyor.

Merkez Seçim Komitesi, siyasi propaganda niteliğinde olduğu gerekçesiyle seçim kampanyası sürecinde kamu binalarından bu sembol ve pankartların kaldırılması talimatını vermişti.

- Katalonya sorunu

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017 tarihinde Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmek suçlamasıyla12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri, 12 Şubat-12 Haziran tarihlerinde Madrid'deki Yüksek Mahkemede yargılandı.

Davada yargılanan 9'u tutuklu 12 sanık hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları isteniyor.

Yüksek Mahkemenin en geç ekim ayı sonuna kadar kararını açıklaması bekleniyor.

İspanya'da 28 Nisan erken genel seçimi ve 26 Mayıs yerel seçimlerinde, tutuklu sanıklardan 4'ü milletvekili, 1'i senatör, 1'i de belediye meclis üyesi seçilmiş ancak davadan dolayı bu hakları dondurulmuştu.

Ayrıca İspanya'da haklarında arama ve tutuklama emri bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un da aralarında olduğu 5 Katalan siyasetçi, yaklaşık iki yıldır ülke dışında yaşıyor.

Puigdemont ve Antoni Comin 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde parlamenter seçilmesine rağmen haklarındaki tutuklama kararından dolayı İspanya'ya gelerek mazbatalarını almamış ve Avrupa parlamenteri olamamışlardı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:29
  1. ayrılıkçı girişimlere karşı yargı süreci
  2. ispanya
  3. Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra
  4. Katalonya sorunu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Giresunspor'da transfer
    1. Giresunspor'da transfer
    2. Edirne'de bin 119 düzensiz göçmen..
    3. Kütahya’da ’Dumlupınar ve Dumlupınar..
    4. GÜNCELLEME - İzmir'de 5 yaşındaki..
    5. Çin, Dünya Ticaret Örgütü’nde ABD’ye..
    6. ABD Başkanı Trump şans dilemişti! İran..
    7. HDP’li Demirtaş’a tahliye kararı
    8. Katalonya Hükümet Başkanı emre..
    9. Mavi kapaklar tekerlekli sandalyeye..
    10. Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
    11. Yenişehir’de Altın Biber Festivali
    12. "Çavuş üzümü" gezisi
    13. "Futbolda şike kumpası" davası
    14. A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD..
    15. Minik Eymen’in ölümünde ihmal iddiası
    16. Kızılcık toplarken hayatını kaybetti
    17. Esed rejimi Lübnan'ın gönderdiği..
    18. İzmit Belediyesi, mahallelerde sinek..
    19. İlkokulda bıçaklı saldırı: 10 yaralı
    20. Tatlısu’da 15 dekar makilik alan yandı
    21. Tekirdağ’da 26 kaçak göçmen yakalandı
    22. Mitokondri nakli nedir? Yumurta nakli..
    23. İsrail hapishanelerindeki 200..
    24. HDP’li belediye meclis üyelerinden AK..
    25. Yılmaz Özdil'in ipliğini pazara..
    26. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    27. Rusya'dan flaş güvenli bölge açıklaması
    28. Gökhan Alsan Samsunspor’da
    29. Dur ihtarına uymayıp polisi aracıyla..
    30. Tunceli’de kanguru faresi görüntülendi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak