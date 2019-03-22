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Katalonya Başkanı Torra için emre itaatsizlik suçlaması

Yargılanan Katalan siyasetçilere destek için kamu binalarına asılan sembolleri ve pankartları kaldırmayan Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra hakkında emre itaatsizlik suçlamasıyla soruşturma açılması istendi- Katalonya Başkanı Torra'nın kamu görevlerinden men cezası alma olasılığı var

22 Mart 2019 Cuma 00:27
Katalonya Başkanı Torra için emre itaatsizlik suçlaması

MADRİD (AA) - İspanya'da ayrılıkçı girişimlerle gündemde olan Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Quim Torra hakkında, emre itaatsizlik gerekçesiyle görevden alınma ihtimalini de içeren yasal girişimin başlatılması istendi.

Ayrılıkçı girişimlerden dolayı yargılanan veya yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilere destek için kamu binalarına asılan sembollerin kaldırılması talimatına iki kez uymayan Torra için Merkez Seçim Komitesi harekete geçti.

Katalonya'daki kamu binalarında uzun süredir asılı olan bölge amblemi, yargılanan Katalan siyasetçilere destek veren pankart ve bağımsızlık girişimin sembolü olan sarı kurdelaların kaldırılmaması üzerine Merkez Seçim Komitesi bir dizi karar aldığını duyurdu.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı hakkında emre itaatsizlikten Savcılık tarafından soruşturma açılmasını isteyen Merkez Seçim Kurulu, ayrıca Katalan yerel polisine 22 Mart Cuma günü saat 15.00'a kadar Katalonya özerk hükümetine ait binalardaki bağımsızlık girişimine destek veren tüm sembolleri kaldırması talimatını verdi.

Savcılığın en kısa sürede soruşturma açması beklenen Katalonya Başkanı Torra'nın 300 ila 3 bin avro para cezası ile kamu görevinden men cezası alma olasılığının bulunduğu bildirildi.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılacak erken genel seçim öncesinde Merkez Seçim Komitesi, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere ilişkin geçen hafta bazı kararlar almıştı.

Komite, seçim dönemini kapsayacak şekilde Katalonya özerk yönetimine bağlı kamu binalarında asılı olan sarı kurdelalar ile amblemlerin kaldırılması talimatını vermesi için Katalonya Hükümet Başkanı Quim Torra'ya 48 saat süre tanımıştı.

"İfade özgürlüğünü" gerekçe gösteren Torra ise Merkez Seçim Komitesinin kararına itiraz ederek sembolleri kaldırmamıştı. Son olarak Katalonya Kamu Denetçisi Rafael Ribom'un "seçim sürecinde bu sembollerin kaldırılması tavsiyesi" sonrasında Torra, sadece sarı kurdelaları, yasak anlamına gelen üzeri kırmızı çizgili beyaz kurdelalar ile değiştirip, "Tutuklu ve sürgündeki siyasetçilere özgürlük" yazılı pankartı astırmaya devam etmişti.

- Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.

Savcılık sanıklar hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın ilk duruşmalarında Savcı Javier Zaragoza, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır. Bu dava demokrasinin zaferidir." görüşünü savunmuştu. Savcı Zaragoza, "Katalonya'yı bağımsız bir devlet olarak yaratma süreci yasa dışıdır. Katalan halkının egemenliği yok, İspanyol halkının egemenliği vardır. Sanıklar devleti pes ettirmek istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerde 25 yılla hakkında en fazla hapis cezası talep edilen eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ise kendisinin "siyasi tutuklu" davanın da "siyasi" olduğunu savunmuştu. Junqueras, "Yaptıklarımızın hiçbiri suç değil. Oy kullanmak suç değil, çünkü böyle bir şey ceza yasasında yok." demişti.

Katalonya'daki mevcut özerk yönetim hükümeti, gerek yargılanan gerekse kaçak durumda olan Katalan siyasetçilere destek için 2017 yılının sonundan bu yana sembol olarak kullandığı "sarı kurdelaları" tüm kamu binalarına ve Katalonya özerk parlamentosunda boş olan Katalan siyasetçilerin sandalyelerine asıyor.

"Bağımsız Katalonya bayrağı" olarak tanımlanan, resmi Katalonya bayrağının yıldızlı olanı ise çok uzun süredir ayrılıkçı belediyelerin binalarında asılı duruyor.




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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 00:27
  1. bağımsızlık yanlısı girişimler
  2. ispanya
  3. Katalonya Hükümet Başkanı Quim Torra
  4. Katalonya sorunu

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