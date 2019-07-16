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Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama

Antalya Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yaptıkları yaptığı fuhuş operasyonuyla ilgili olarak nöbetçi mahkemeye çıkartılan 10 kişiden 9’u insan ticareti, fuhşa teşvik, fuhşa yer sağlamak iddiasıyla tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 09:38
Kataloglu fuhuş çetesi operasyonuna 9 tutuklama

Antalya Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yaptıkları yaptığı fuhuş operasyonuyla ilgili olarak nöbetçi mahkemeye çıkartılan 10 kişiden 9’u insan ticareti, fuhşa teşvik, fuhşa yer sağlamak iddiasıyla tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş çetesinin ağına düşürdüğü ve polis tarafından kurtarılan 21 kadın ise ülkelerine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre Antalya Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği fuhuş operasyonunda Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı kadınları erkeklere katalog üzerinden pazarladıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı, fuhşa teşvik edildiği öne sürülen 21 kadın kurtarıldı. Antalya’nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul’da sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişinin yanı sıra isimleri belirlenen 3 şüpheli için arama çalışması başlatıldı.


3 ay önce başlatılan istihbarat çalışmaları sonucunda belirli kadın satıcısı şüphelilerin, telefonla kendilerine ulaşan kişilere fuhşa teşvik ettikleri yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanı gönderdikleri, müşterilerin beğendiği kadınları belli otellere göndererek fuhuş yaptırdıklarını tespit edildi. Şüphelilerin teknik takibi sonuçları otel kayıtlarıyla eşleştirilerek suçu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik Antalya merkezli Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul’da eş zamanlı yapılan operasyonda,İ.F., N.H.,Y.A., İ.Ç., K.Ö., M.L. ile yardım yataklık yaptıkları gerekçesiyleB.A. ve İ.L.E. gözaltına alındı.Soruşturma sürecinde aranan kişilerden H.A. ve Rusya vatandaşı A.S. da gözaltına alındı.


Toplam 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi’ne getirildi. Burada nöbetçi savcı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme, Hanefi A., İbrahim F., Nihat H., Yılmaz A., İsmail Ç., Kadir Ö.n, Mehmet L.,İsmail L. E. veAlexandr S.’nin tutuklanmasına karar verirken B.A.’yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:38
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