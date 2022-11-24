Katalılardan o ABD'liye tokat gibi cevap: Batı insanlığın sözcüsü değildir!
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, ABD-Galler maçına, üzerinde LGBT'li sapkınları temsil eden tişörtle girmeye çalışan Amerikalı gazetecinin stada alınmaması gündem olmuştu. Katarlı bir vatandaş sapkınlıkta direten ABD'li gazeteciye tokat gibi sözlerle tepki gösterdi.
Yeniakit.com.tr
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası maçları için tribünlerde alkol yasağı uygulaması takdirle karşılanırken, maça çıkan takım kaptanlarının kollarında "One Love" yazılı, eşcinsel sapkınlarla dayanışma göstermeyi planladıkları kol bandını takmaları da yasaklandı.
Yasakları aklınca çiğnemek isteyen Amerikalı bir gazeteci, ABD-Galler maçına üzerinde LGBT'li sapkınların temsili bir tişörtle girmeye çalıştı.
Yasaklarda kararlılığını sürdüren Katarlı yetkililer, ABD'li gazeteciyi stadyuma almadı.
Katarlı bir sosyal medya kullanıcısı, ABD'li gazetecinin stada alınmamasına destek vererek, Batı'ya tokat gibi sözlerle cevap verdi.
"Unutmayalım ki Batı insanlığın sözcüsü değildir"
Katarlı sosyal medya kullanıcısı şu ifadeleri kullandı:
Bir Katarlı olarak olanlardan gurur duyuyorum. Batılılar değerlerinin evrensel olmadığını ne zaman anlayacak bilmiyorum. Eşit derecede saygı gösterilmesi gereken farklı değerlere sahip başka kültürler de vardır. Unutmayalım ki Batı insanlığın sözcüsü değildir.