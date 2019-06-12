Katalanlardan, yargılanan Katalan siyasetçilere destek gösterisi

MADRİD (AA) - İspanya'nın Barselona kentinde meydanlara çıkan binlerce kişi, bugün sona eren ve 12 Katalan siyasetçinin yargılandığı davanın iptal edilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Katalonya'da ayrılıkçı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla, Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanan Katalan siyasetçilere destek için Barselona kent merkezinde gösteri düzenlendi.

Ellerinde bağımsız Katalonya bayrakları ve "özgürlük" yazan dövizlerle Katalonya Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Gran Via Caddesi'nde yürüyerek, "siyasi tutuklulara özgürlük", "Tutuklu değiller, rehineler" ve "Bu bir dava değil, utanç" sloganları attı.

Gösteri sonunda okunan manifestoda, Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de 4 ay sürdükten sonra bugün sonuçlanan, 12 Katalan siyasetçinin yargılandığı davanın "siyasi, sivil haklar ve demokrasiye bir saldırı" olduğu savunuldu.

"Mahkemenin vereceği kararın tüm sanıklar için beraat olmaması halinde bunun tüm sosyal hareketleri tehlikeye atacak bir emsal teşkil edeceği" vurgulanan manifestoda, davanın iptal edilmesi talebinde bulunuldu.

Gösteride yapılan konuşmalarda da Madrid'deki davanın tek hedefinin "Katalonya'daki bağımsızlık hareketlerini durdurmak olduğu" öne sürülerek, "Bu, adil olmayan, saçma bir davadır. Bağımsızlıkçıların birliğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var." ifadesine yer verildi.

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen, yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası bugün sona erdi.

Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu ile bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyor.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları isteniyor.