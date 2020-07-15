Kasten abdestsiz namaz kılan dinden mi çıkar?

Gusül abdesti ve namaz abdesti namazın farzlarındandır, namazın sahih olması için şarttır. Namaz kılacak kimsenin, abdestsiz ise abdest alması, cünup ise yıkanıp temizlenmesi farzdır. Bu bilgiler açık ve bu kadar net iken, bazen abdestli olduğu zannederek namaz kılan, abdest almayı unutarak namaz kılan veya kasten abdest almayarak (buna ihtimal vermesek dahi) namaz kılan olabiliyor demek ki bize böyle sorular gelebiliyor.

Namazın ilk yerine getirilmesi gereken farzıdır Hadesten taharet. Hadesten taharet; gözümüzle görülmeyen pisliklerden temizlenmektir. Abdest almak, gusül abdesti almak, bunların mümkün olmadığı zamanlarda teyemmüm almak. Bunlar olmadan namaz olmaz, namaz kılınmaz, kılınsa dahi namaz geçerli olmaz.

Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur;

"AIIah temizlik olmayan namazı kabul etmez, hıyanetle kazanılan paradan verilen sadakayı da kabul etmez." (Müslim)

Peki gelen sorulardaki gibi abdestsiz namaz kılmak olur mu, yani unutulmuşsa ne olur. Burada her ne şekilde olursa olsun abdestsiz kılınan namazı tekrarlamak gerekir. O namaz hiç kılınmamış sayılır. Eğer vakit halen çıkmadıysa abdestsiz kılınan namazı vakti içinde tekrar kılar ve buna namazı iade etmek denir. Vakit çıktıysa, abdestsiz kılınan namazı vaktinden sonra kılar ve buna namazı kaza etmek denir.

Kasten abdest alınmadan namaz kılındıysa...

Burada önemli olan gerçekten unutularak mı abdest alınmadan namaz kılınmış yoksa kasten mi? Eğer unutularak abdestsiz namaz kılındıysa bunun bir sevabı olmadığı gibi bir günahı da yoktur. O kişinin namazı kaza ederek kılması gerekir. Ama kasten abdest alınmadan namaz kılındıysa (açıkcası bu durumun sırf birilerine gösteriş olsun diye olabileceği ihtimalini düşünüyoruz) bu kişi büyük günah işlemiş olur.

Bir de abdestsiz namaz olabileceğini düşünenler varsa bunlar için de İslam alimleri namaz kılanın kafir olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu kimselerin tövbe etmesi beklenir. Bu durumdaki kişiler haşa Allah'ın emirlerine itikat etmemiş, onları yok saymış sayılırlar.

Abdest alamıyorsak

Abdest alamamanın sebebi su bulamamak veya suyun olduğu yerde tehlike olması olabilir. Bu durumda teyemmüm yapılabilmektedir. Boy abdesti almak için su temin edemeyen veya su bulduğu halde bu suyu kullanma imkanı bulamayan kimseler teyemmüm ederler. Aynı durum, namaz abdesti almak için su bulamayan kimse için de geçerlidir.

Cünup olan erkeler, boy abdesti (gusül abdesti) almadan namaz kılamazlar. Aynı şekilde adet yahut loğusalık halinde olan kadınlar da bu halleri devam ediyorken namaz kılamazlar. Bu halleri sona erdikten sonra, namaz kılabilmek için gusül abdesti almaları gerekir.

Özetle: Abdestsiz namaz bilerek, alay edilerek kılınırsa dinden çıkma nedeni olabilir

Kısaca abdestsiz namaz kılmak olmaz. Abdestsiz namaz bilerek, alay edilerek kılınırsa büyük günahtır, dinden çıkma nedeni olabilir. Unutarak, hata ile namaz kılınmışsa tövbe ve istiğfar edilerek namaz tekrarlanır. Abdest konusunu Kur'an bize aşağıdaki ayetlerde emretmiş ve öğretmiştir;

"Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar (yıkayın). Eğer cünup olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin (teyemmüm edin), yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz."(Maide Suresi, 6. ayet)

"Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de yolculuk hali müstesna yıkanıncaya (gusül edinceye, boy abdesti alıncaya) kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculuktaysanız, biriniz ayak yolundan gelmiş, yahut kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız, temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinizi ve ellerinizi sıvazlayın. Allah affedici, bağışlayıcıdır." (Nisa suresi, 43. ayet)

Kaynak: Namaz Sitesi