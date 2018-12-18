Kastamonu'nun "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanını devretmesi

KASTAMONU (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanını devreden Kastamonu'nun bu unvanı layıkıyla, hakkıyla taşıdığını belirtti.

Dursun, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti kapanış programında yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türkiye şehirlerinin mimari mirasının korunma derecesi hakkında araştırma yaptıklarını belirtti.

Mimari mirasın korunmasının önemini anlatan Dursun, "Bu mimari miras yanında insani, beşeri mirasın korunması ve devam ettirilmesi de çok önemli. Onun için bu şehrin mimarisi yanında ruhaniyetinin, bereketinin ve kereminin de olmasını ısrarla vurguladım." dedi.

Türklerin dünya sahnesinde var olduğundan beri tarihin en önemli aktörlerinden olduğunu vurgulayan Dursun, şunları söyledi:

"Milattan öncesine dayanan varlıkları ile Türk devletleri sevgi, hoşgörü, kardeşlik, dayanışma, erlik, yiğitlik, alplik ve erenlik vasıflarıyla hep ön plana çıkmışlardır. Böylesine insani değerleri temel alan kültürümüzü dünyaya tanıtmak ve benimsetmek için yapılan çalışmaları hepimiz Türk kültürü açısından çok önemsiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bunu en önemli vazife olarak üzerimize alıyoruz. Bunun dışında kültür ve sanat değerlerimizin, kültür varlıklarımızın ve dilimizin yüceltilmesi için Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü haline gelen TÜRKSOY 25 yıldır bu amaca başarıyla hizmet etmektedir. Yine TÜRKSOY'un tüm ülkeler arasında dayanışmayı sağlamak için öncülüğünde gelişen Türk dünyası kültür başkenti projesinin ve kentlerin kültürel bir marka değeri kazanması açısından bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinatörlüğünde Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesinin katkılarıyla güzel ülkemizin tarihi kentlerinden Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını layıkıyla, hakkıyla taşıdığını gururla belirtmek istiyorum."

Kırgızistan'ın Oş şehrinin "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olarak seçildiğini hatırlatan Dursun, "Türk kültürü önümüzdeki yıl Kırgızistan'ın Oş şehrinden yansımaya devam edecektir. Türk dünyası kültür başkenti sembolünü Oş şehri adına Kırgızistan Kültür Bakanı'na bugün teslim etmekten büyük mutluluk duyduk. " ifadelerini kullandı.

- "Türk dünyası ile kaynaştık"

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz de geçen yıl Kazakistan'ın Türkistan kentinden alınan Türk Dünyası Kültür Başkenti nöbetini bu akşam Kırgızistan'ın Oş şehrine gururla devrettiklerini söyledi.

Bir yıl içinde birçok Türk yazarını daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Karadeniz, şöyle devam etti:

"Türk dünyası ile kaynaştık, onları daha yakından tanıdık. Yüzyıllara dayanan büyük bir birikime sahip Kastamonu kültürünü ve turizm kaynaklarını anlatma fırsatı bulduk. Bu yıl bazı kazanımlar da elde ettik. Şeyh Şaban-ı Veli'yi Anma Etkinlikleri Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi programına dahil edildi. İstiklal Yolu 'milli park' statüsüne kavuştu. Lezzet duraklarımız yemeklerimizi, yurt içi ve yurt dışında tanıttık. Kastamonu konakları çok daha fazla konuk ağırladı. Daha birçok kazanım elde edildi." dedi.

Vali Karadeniz, "Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak bu yıl yeni bir rotaya girdik. Bu rotada Kastamonu kültürü ve turizmi hızla yükselmeye devam edecektir." diye konuştu.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da Hoca Ahmet Yesevi'nin aydınlattığı Kazakistan'ın kadim şehri Türkistan'dan aldıkları Türk Dünyası Kültür Başkenti bayrağını Şeyh Şaban-ı Veli'nin semalarına ışık saçtığı Osmanlı'nın kadim şehri Kastamonu'da dalgalandırdıklarını söyledi.

- "2 milyon kişi ziyaret etti"

Bir yıl boyunca Kastamonu'nun tanıtımının en iyi şekilde yapıldığını ifade eden Babaş, "Tüm çalışmaların neticesinde 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'yu yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret etmiştir. Bu rakam kısa sürede ne denli büyük bir çalışma yapıldığının da kanıtıdır, belgesidir." diye konuştu.

Kastamonu'nun Anadolu Türk-İslam kültürünün önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Babaş, "Bu kültür; yörenin Türkler tarafından fethinden sonra beylikler, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde inşa edilen ve günümüze kadar gelen mimari eserler ile yer isimlerinin yanında halkın günlük yaşantısında etkili örf, adet ve geleneklerde de kendini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk Dünyası Kültür Başkentliğinin Kastamonu'nun tanıtımına ve kültür turizmi potansiyelinin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Ülkelerin tanıtımında kültürün önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kaseinov, "Bir toplumun bir ülkenin tanıtımında kültür, sanat kadar etkili ikinci bir araç yoktur. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Kastamonu, sahip olduğu kültürel değerleri ile doğal güzellikleriyle manevi mirası ve lezzetli mutfağı ile Türk dünyasının kalbinde taht kurmuştur." dedi.

Konuşmaların ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, "kültür başkenti" beraatını Bakan yardımcısı Dursun ve Kastamonu Valisi Karadeniz’e, Kastamonu Belediye Başkanı Babaş da Türk Dünyası Kültür Başkenti sembolünü Oş Belediye Başkanı Taalaybek Sarıbaşev'e takdim etti.

Program, Türk dünyasından gelen dans gruplarının gösterileriyle sona erdi.